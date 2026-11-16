Dans le cadre de son rayonnement international et d'une diplomatie partisane active, une délégation de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), conduite par le Premier secrétaire Driss Lachguar, a pris part les 13 et 14 novembre 2026 à Hyderabad à la deuxième édition de la « BHARAT Summit ». Organisée par le Parti du Congrès national indien, cette grand-messe des forces progressistes a réuni près d'un millier de délégués de quelque 70 pays autour d'un thème central : la réflexion sur un nouvel ordre mondial.

Pour porter haut la voix du Maroc, la délégation usfpéiste s'est distinguée par une forte composante générationnelle et féminine. Aux côtés de Driss Lachguar, elle comprenait Fatiha Seddas, membre du Bureau politique et membre du Conseil de l'Alliance Progressiste ; Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique et vice-présidente de l'Internationale Socialiste ; ainsi que Hind Kssiyour, membre du Bureau national de la Jeunesse Ittihadie et vice-présidente de l'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY). Cette composition illustre deux choix stratégiques majeurs de l'USFP : son enracinement profond au sein des grands réseaux progressistes mondiaux et sa volonté résolue de placer les femmes et les jeunes au coeur de son action politique et de sa diplomatie partisane.

Fondé en 1885, le Parti du Congrès national indien, organisateur de l'évènement, a porté le combat pour l'indépendance de l'Inde face au colonialisme britannique, arrachée en 1947. À l'instar du mouvement national marocain dont est issu l'USFP, le parti indien n'a pas été qu'un simple mouvement de libération, mais une véritable école de construction de l'État national démocratique et pluraliste.

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L'histoire de ce parti indien est indissociable de figures illustres du XXe siècle, de Mahatma Gandhi à Jawaharlal Nehru, tout premier Premier ministre et cofondateur du Mouvement des non-alignés aux côtés de Feu Mohammed V à Belgrade en 1961, en passant par Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abul Kalam Azad, Sarojini Naidu, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi et Manmohan Singh. Aujourd'hui dirigé par Mallikarjun Kharge, avec Rahul Gandhi comme chef de l'opposition au Parlement, le parti porte un projet progressiste face à la montée de la droite nationaliste, donnant tout son sens à une « BHARAT Summit » conçue pour réinventer l'héritage du non-alignement et la solidarité des peuples du Sud.

Rassemblant près d'un millier de délégués, le sommet a mis en lumière la vitalité de la gauche démocratique mondiale, marquée par une présence influente de partis membres de l'Alliance Progressiste, notamment d'Asie à travers le Népal, les Philippines, le Japon et la Thaïlande, ainsi que du secrétaire général du Parti des socialistes européens. Les discussions ont abordé les mutations des équilibres géopolitiques, la montée de l'extrême droite et la place du Sud global, des thématiques en parfaite synergie avec la vision adoptée par l'USFP lors de son 12e Congrès national.

Au-delà de la dimension internationale, le sommet a offert une tribune de choix pour débattre d'enjeux nationaux cruciaux, à commencer par la transparence et la probité des processus électoraux.

Le parti hôte a mis en garde contre les dérives liées à la manipulation des listes électorales sous des gouvernements populistes. Sur ce point, un parallèle instructif a été souligné : tandis que le Maroc a consenti des efforts majeurs pour purifier ses listes des doubles inscriptions et des personnes décédées -- une démarche saluée et soutenue par l'USFP pour garantir des élections crédibles --, l'Inde fait face à un contre-exemple alarmant où le comité électoral, sous la pression de la droite, a radié près de 140 millions d'électeurs, ciblant particulièrement les plus vulnérables et les femmes.

De même, la question de l'argent dans les campagnes électorales constitue un péril commun. Si au Maroc les récentes élections ont été marquées par des contentieux portant essentiellement sur l'usage inéquitable de l'argent, la lutte contre l'accélération de l'emprise des intérêts financiers sur la démocratie demeure un combat fondamental pour la justice sociale mené conjointement par l'USFP et ses partenaires progressistes.

Dans ce cadre, les représentants de l'USFP ont été particulièrement actifs durant les différentes sessions du sommet. Driss Lachguar a ainsi tenu une réunion de travail avec Rahul Gandhi, chef de l'opposition, aux côtés d'un cercle restreint de dirigeants internationaux.

Lors de son intervention à la session plénière sur le nouvel ordre mondial, le Premier secrétaire de l'USFP a rappelé l'héritage historique de Feu Mohammed V siégeant à Belgrade en 1961 aux côtés de Jawaharlal Nehru, affirmant que cet héritage impose aux progressistes d'aujourd'hui une responsabilité historique. Il a plaidé pour une réforme profonde des institutions internationales en faveur des peuples opprimés, notamment le peuple palestinien, tout en réaffirmant le respect de la souveraineté des États et en saluant les avancées portées par le Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara marocain. Il a également partagé l'expérience marocaine et l'engagement de l'USFP au sein de la nouvelle majorité gouvernementale comme source d'espoir face à l'extrême droite.

Cet engagement pluriel s'est prolongé à travers Fatiha Seddas, qui a mené des entretiens bilatéraux avec plusieurs partis et a représenté l'USFP à la réunion des femmes leaders, tandis que Khaoula Lachguar est intervenue lors de la session dédiée à l'égalité des genres pour exposer les luttes de l'USFP en faveur des droits des femmes, de leur autonomisation économique et de la réforme du Code de la famille. Enfin, Hind Kssiyour a pris part aux panels de la jeunesse, tout en nouant des contacts étroits avec de nombreuses organisations de jeunesse progressistes.

Cette participation s'inscrit pleinement dans la continuité de la diplomatie partisane tracée par le 12e Congrès de l'USFP, visant à resserrer les liens avec les forces progressistes des deux hémisphères et à défendre indéfectiblement l'intégrité territoriale du Royaume.