Discours du Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar

Sommet de BHARAT - Hyderabad - 14 novembre 2026

« Mesdames, Messieurs,

Je tiens à exprimer, en premier lieu, mes chaleureux remerciements au Parti du Congrès national indien ainsi qu'au gouvernement de l'État de Telangana pour cette aimable invitation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est un grand honneur pour moi de me tenir parmi vous à la tête d'une délégation usfpéiste composée de Fatiha Seddas, membre du bureau de l'Alliance Progressiste ; de Khaoula Lachguar, vice-présidente de l'Internationale Socialiste ; et de Hind Ksiouar, vice-présidente de l'Union Internationale de la Jeunesse Socialiste (IUSY). La composition de notre délégation ne doit rien au hasard : elle traduit l'ancrage actif de notre parti au sein des réseaux progressistes internationaux, tout en incarnant notre conviction profonde que la diplomatie partisane se bâtit aussi avec les femmes et les jeunes.

Je souhaite m'arrêter un instant sur la forte charge symbolique de cette journée. Nous sommes le 14 novembre, date anniversaire de la naissance de Jawaharlal Nehru. En 1961, Feu Mohammed V siégeait aux côtés de Nehru à Belgrade, comptant parmi les pères fondateurs du Mouvement des non-alignés. À la même époque, le martyr Mehdi Ben Barka, l'une des figures fondatrices de notre mouvement socialiste, oeuvrait inlassablement à rassembler les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine autour d'un projet émancipateur commun. C'est pourquoi notre présence à Hyderabad n'a rien d'un séjour en terre étrangère : nous y venons comme en un foyer qui nous est bien familier.

Premièrement, marchons-nous réellement vers un monde multipolaire ?

Ma réponse, empreinte de franchise, est que nous vivons aujourd'hui une multiplication des centres de puissance, sans pour autant être parvenus au multilatéralisme pour lequel nous avons lutté. La multipolarité est une réalité tangible : les États-Unis, la Chine, l'Europe, l'Inde, la Russie, ainsi que les puissances émergentes du Sud global en témoignent. En revanche, le véritable multilatéralisme demeure un projet politique à parachever, fondé sur des règles partagées, des institutions équitables et un respect mutuel. L'écart entre ces deux réalités demeure immense.

Si l'on s'en remet à la seule logique de la force, nous n'obtiendrons pas un monde plus équilibré, mais un univers fragmenté où les pôles s'affronteront à la manière des empires d'il y a un siècle. La multi-polarité dépourvue de règles ne consacre point la justice, mais une anarchie disséminée à travers de multiples capitales.

Quels sont donc les principes qui régissent cet ordre en gestation ?

Le monde contemporain n'obéit plus à un principe unique :

La force militaire a fait un retour en force, de l'Ukraine à Gaza, du Soudan au Sahel.

La technologie est devenue le nouveau théâtre de la souveraineté et de l'influence.

L'interdépendance économique, jadis perçue comme un gage de paix, s'est muée en instrument de pression à travers les barrières douanières, les sanctions, les chaînes d'approvisionnement, les métaux stratégiques et la maîtrise des données.

Je tiens toutefois à adjoindre un paramètre trop souvent relégué dans l'ombre : la légitimité. Nul ordre international ne pérennise par la force seule. Or, la légitimité s'érode aujourd'hui sous l'effet du double standard, lorsqu'un droit international est rigoureusement appliqué ici et suspendu ailleurs. Gaza demeure le miroir le plus cruel de cette faillite morale. Plus d'un an après le cessez-le-feu, les populations continuent d'être décimées, la reconstruction entravée, et l'horizon politique cadenassé. À l'USFP, notre cap demeure inamovible : l'établissement d'un État palestinien indépendant et unifié, avec Al-Qods Est pour capitale, dans le strict respect de la légitimité internationale.

À mon sens, il s'agit là de la métamorphose la plus profonde de notre époque : la politique internationale n'est plus l'apanage exclusif des grandes puissances. L'Inde porte aujourd'hui la voix du Sud avec un poids considérable, et nous gardons en mémoire l'accession de l'Union africaine au statut de membre permanent du G20 sous la présidence indienne en 2023.

Le Maroc, de par sa position, offre l'exemple d'une puissance intermédiaire qui érige son rôle sur le partenariat et non sur l'hégémonie. Citons à cet égard :

L'Initiative Atlantique lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique ;

Le mégaprojet du gazoduc Nigeria-Maroc ;

Une coopération Sud-Sud ancrée dans la stricte égalité et la convergence des intérêts partagés.

Les puissances moyennes ne choisissent point de camp ; elles jettent des ponts et diversifient leurs partenariats. C'est là une opportunité inestimable pour la paix si nous savons l'organiser, mais un péril de dislocation si nous la livrons aux surenchères entre grands pôles.

Que recouvre dès lors la notion de souveraineté au XXIe siècle ?

Nous formulons notre réponse à deux niveaux distincts.

Le premier niveau érige la souveraineté territoriale en pierre angulaire : elle implique le respect de l'intégrité des États et le refus de toute ingérence, sans sélectivité aucune, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de la Libye ou de la Syrie. L'État-nation au sein des pays du Sud fait face à des tentatives persistantes de sape à travers l'instrumentalisation des velléités séparatistes.

Notre propre expérience au Maroc est à cet égard éloquente. Après un demi-siècle de conflit artificiel ourdi autour de notre Sahara, le Conseil de sécurité a adopté en octobre 2025 la résolution 2797, consacrant l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine comme base des négociations, tandis que l'année 2026 a vu s'ouvrir des cycles de pourparlers directs avec la participation de l'ensemble des parties prenantes. Certes, le veto opposé, il y a deux semaines, a empêché le renouvellement du mandat de la MINURSO, en dépit du vote favorable de 11 membres sur 15. Pour autant, le fondement demeure inaltéré : la résolution 2797 continue de régir et de servir de référence pour le Conseil, et l'autonomie demeure l'unique issue sérieuse et réaliste. Des solutions pragmatiques conciliant l'unité, l'autonomie et la démocratie sont possibles, à la condition de s'affranchir des calculs géopolitiques des superpuissances.

Le second niveau confère à la souveraineté une acception élargie, englobant les dimensions alimentaire, énergétique, numérique, scientifique et financière. Il n'y a point de souveraineté pour un État incapable de maîtriser ses données, de financer son développement ou de parer aux ravages des changements climatiques. C'est pourquoi nous affirmons que la reconquête par les peuples du Sud de leur souveraineté intégrale constitue le viatique de tout authentique multilatéralisme.

Néanmoins, la souveraineté moderne ne s'apparente point au repli autarcique. Elle réside dans la faculté souveraine de choisir ses interdépendances plutôt que de se les voir dicter.

Pareil choix ne saurait s'exercer librement qu'au sein d'un ordre international juste et stable, ce qui nous conduit à poser l'interrogation fondamentale : comment bâtir un tel système ?

La réponse exige, pour que cet ordre devienne pérenne et ne se réduise pas à une version plus fragmentée de l'ancien, la réunion de trois conditions sine qua non :

Une réforme radicale de la gouvernance mondiale, englobant le Conseil de sécurité, les institutions financières internationales et l'architecture de la dette. Une véritable réforme ne saurait se limiter à l'adjonction de sièges pour le Sud ; elle requiert la reconnaissance des injustices historiques léguées par le colonialisme, le pillage des ressources et le fardeau de dettes iniques. Les événements survenus au Conseil de sécurité fin octobre en offrent l'illustration la plus éloquente : lorsqu'une voix unique suffit à paralyser la volonté d'une écrasante majorité, la question du droit de veto et de la réforme du Conseil cesse d'être un exercice intellectuel pour devenir une exigence vitale de légitimité pour le système international tout entier. La justice climatique, car les pays du Sud, bien qu'innocents de la genèse de la crise, en acquittent le tribut le plus lourd. D'où l'impérieuse nécessité d'un financement climatique équitable, transparent et d'une transition énergétique juste. L'universalité des règles, car le droit international n'admet ni morcellement ni deux poids, deux mesures, et les droits humains procèdent d'un engagement principiel et non d'une posture de circonstance.

Je tiens ici à formuler une mise en garde : la résurgence de l'extrême droite, des discours haineux, du rejet des migrants et de l'islamophobie ne relève plus de la stricte affaire intérieure de certains États, mais menace désormais les fondements mêmes de la coopération internationale.

Quelles institutions voulons-nous, et quel rôle assigner au Sommet de BHARAT ?

L'amendement des Nations unies, pour impératif qu'il soit, demeure insuffisant. Nous avons un pressant besoin de réseaux organiques reliant les peuples, les partis, les parlements et les intellectuels. C'est précisément ici que s'enracine la mission de l'Internationale Socialiste, de l'Alliance Progressiste et de notre Sommet.

C'est pourquoi je propose que le Sommet de BHARAT s'érige en plateforme pérenne de dialogue progressiste Sud-Sud et Sud-Nord, articulée autour de groupes de travail thématiques dédiés à trois chantiers prioritaires :

La refonte de l'architecture financière internationale et de la dette ;

La justice climatique ;

La gouvernance numérique et l'intelligence artificielle.

L'Union Socialiste des Forces Populaires se déclare pleinement disposée à accueillir l'une de ces haltes au Maroc, en sa qualité de trait d'union naturel entre l'Afrique, le monde arabe, l'Europe et l'Amérique latine.

Mesdames, Messieurs,

Le non-alignement, sous la houlette de figures telles que Nehru et Mohammed V, ne fut jamais une neutralité passive, mais un solidarisme agissant au service de la dignité, de la souveraineté et de la paix. C'est précisément ce viatique dont notre monde a un impérieux besoin aujourd'hui : non d'un nouveau bloc hégémonique, mais d'un ordre juste et inclusif qui embrasse l'humanité entière.

Je vous remercie. »