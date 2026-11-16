Afrique: Ou suivre la finale - L'AS FAR et Mamelodi Sundowns en quête d'un troisième sacre historique en Ligue des Champions Féminine de la CAF

La finale de la Ligue des champions féminine de la CAF 2026 opposera, ce dimanche 15 novembre, l'AS FAR du Maroc à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Une affiche prometteuse entre deux des clubs les plus titrés et les plus emblématiques du football féminin africain, qui se disputeront le trophée continental.

Les supporters pourront suivre cette affiche en direct à partir de 17h00, heure locale (15h00 GMT), sur plusieurs chaînes et plateformes de diffusion à travers le monde, notamment beIN Sports, SuperSport, CANAL+, SABC Sport+, OnTime, SNRT et AZAM, entre autres.

La cérémonie d'avant-match ainsi que la rencontre seront également retransmises sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAFTV.

En Égypte, pays hôte de la compétition, les téléspectateurs pourront suivre la finale sur ERTU et ON Sport TV.

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Cette large couverture médiatique témoigne de l'essor continu de la Ligue des champions féminine de la CAF et de l'engagement de la CAF à rendre le football féminin africain des clubs accessible au plus grand nombre, sur le continent comme à l'international.

Au-delà du titre continental, le vainqueur de cette finale entrera dans l'histoire en devenant le premier club à remporter trois fois la Ligue des champions féminine de la CAF. Il empochera également une prime de 600 000 dollars américains et validera son billet pour le deuxième tour de la Coupe des champions féminine de la FIFA 2027.