Maroc/Afrique du Sud: Ligue des champions féminine - L'AS FAR sacrée pour la 3e fois après sa victoire face à Mamelodi Sundowns

L'AS FAR a remporté, dimanche, son troisième titre de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), le deuxième consécutif, en battant le club sud-africain de Mamelodi Sundowns par 3 buts à 1, en finale disputée au stade de l'Autorité du canal de Suez, à Ismaïlia, en Égypte.

Déjà sacrées en 2022 et 2025, les joueuses de l'AS FAR ont ainsi ajouté une troisième couronne continentale à leur palmarès, confirmant leur place parmi les grandes formations du football féminin africain.

Les Militaires ont ouvert le score à la 23e minute par l'intermédiaire d'Imane Touriss, auteure d'une frappe précise à l'entrée de la surface de réparation, avant que Tholakele ne rétablisse l'égalité pour Mamelodi Sundowns deux minutes plus tard.

À la 37e minute, Hiba El Youssfi a redonné l'avantage à la formation marocaine grâce à une frappe déviée par une défenseure sud-africaine.

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En seconde période, Imane Touriss a inscrit son deuxième but personnel et le troisième de l'AS FAR à la 77e minute, à la suite d'une passe décisive de Fatima Tagnaout, scellant ainsi la victoire du club marocain.

La rencontre s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Égypte, Mohamed Aït Ouali, et du président de la CAF, Patrice Motsepe.

L'AS FAR avait décroché son billet pour la finale en s'imposant face au club camerounais de Lekié Football (1-0), tandis que Mamelodi Sundowns avait éliminé la formation ougandaise de Kawempe Muslim Ladies (4-1).

Lors de la phase de groupes, les représentantes du Maroc avaient terminé en tête du groupe B avec six points, après deux victoires face à l'AS Bamako du Mali (6-0) et Ampem Darkoa du Ghana (2-0), contre une défaite lors de leur entrée en lice face à Kawempe Muslim Ladies (2-3).

La troisième place de cette édition est revenue à Lekié Football, vainqueur samedi de Kawempe Muslim Ladies sur le score de 5 buts à 0.

Grâce à ce sacre, l'AS FAR s'est qualifiée pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des clubs 2027, où elle affrontera en décembre prochain la formation nord-coréenne de Naegohyang.

Le club marocain empochera également une prime de 600.000 dollars au titre de sa victoire finale, tandis que Mamelodi Sundowns percevra 400.000 dollars en tant que finaliste.