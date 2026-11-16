Algérie: Le président de la République préside l'ouverture de l'année judiciaire 2026-2027

15 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a présidé, dimanche au siège de la Cour suprême à Alger, l'ouverture de l'année judiciaire 2026-2027.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du gouvernement et de cadres supérieurs. La cérémonie a été entamée par la lecture de versets du Saint Coran avant d'écouter l'hymne national.

Auparavant, le président de la République a été accueilli, à son arrivée à la Cour suprême, par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Lotfi Boudjemaa, et le Premier président de la Cour suprême, M. Tahar Mamouni, ainsi que des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Le président de la République a également salué les hauts responsables de l'Etat, présents à la cérémonie d'accueil, avant de prendre une photo-souvenir avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature et des cadres du secteur de la justice.

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