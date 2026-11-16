Algérie: Les élections, une opportunité pour consacrer un développement local performant

15 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

GUELMA — Le membre du bureau national du Front El-Moustakbal, Hadj Belghaouti, a souligné dimanche de la wilaya de Guelma que l'élection des membres des assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW) le 28 novembre constitue "une opportunité pour consacrer un développement local performant".

Lors d'un meeting qu'il a animé à la Maison de la culture Abdelmadjid-Chafaï mandaté par le président du Front El- Moustakbal, Fateh Boutbig, M. Belghaouti a affirmé que "la concrétisation des objectifs de développement à l'échelle locale requiert des futurs élus de présenter des initiatives innovantes qui permettent d'élargir les perspectives devant l'investissement local et de faire montre de bonne gestion tout en restant à l'écoute des préoccupations des citoyens dans les divers domaines de développement et en veillant à y répondre".

Il a considéré à ce propos que la consécration d'un développement performant des communes et des wilayas "repose essentiellement sur le renforcement de la communication avec les citoyens en tant que partenaires effectifs et force de proposition permettant de retenir les projets aptes à concrétiser leurs aspirations en matière de développement".

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Il a réitéré à l'occasion son appel aux citoyens à participer avec force aux élections locales et à voter pour les candidats "capables de gérer les affaires publiques au niveau des collectivités locales et de concrétiser le développement à travers un programme qui assure la cohésion entre le peuple et ses représentants".

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