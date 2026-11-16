Algérie: Les propositions des candidats pour la réhabilitation d'infrastructures publiques suscitent l'intérêt des citoyens à Mascara

MASCARA — Les propositions des candidats aux élections locales du 28 novembre portant sur la réhabilitation des anciennes infrastructures publiques et leur mise à la disposition des citoyens, suscitent l'intérêt des habitants de la wilaya de Mascara, qui y voient une réponse concrète à plusieurs préoccupations exprimées au niveau de leurs communes.

Les rencontres de proximité animées par de jeunes candidats figurant sur les listes des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), dans le cadre de la campagne électorale, ont enregistré un intérêt notable des citoyens, notamment autour des propositions visant à valoriser les infrastructures publiques, à l'instar des stades communaux, des parcs, des jardins publics et des salles dédiées aux activités sportives.

Ces propositions reflètent les principales préoccupations des habitants de plusieurs communes de la wilaya, notamment Mascara, Mohammadia et Sig où les citoyens souhaitent voir se concrétiser des solutions permettant d'améliorer leur cadre de vie et de réaffecter les infrastructures existantes, afin de diversifier les espaces sportifs, culturels et de loisirs mis à leur disposition.

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Dans ce contexte, plusieurs citoyens ont indiqué à l'APS que ce qui a particulièrement retenu leur attention dans les programmes de certains jeunes candidats, c'est "l'intérêt accordé à la réhabilitation et à la valorisation des anciennes infrastructures publiques, à travers leur transformation en espaces dédiés aux activités sportives, culturelles et environnementales, répondant ainsi aux besoins de la population".

Pour leur part, des candidats ont indiqué que leurs programmes électoraux reposent sur "l'adoption de nouvelles approches en matière de gestion des villes", accordant la priorité à "l'aménagement urbain, l'embellissement du cadre de vie et la réhabilitation des anciennes infrastructures publiques, dans le but d'améliorer la qualité des services et de répondre au mieux aux préoccupations des citoyens.