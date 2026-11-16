Algérie: 41 listes de candidature pour les APC et l'APW à Ghardaïa

GHARDAIA — Au total, 41 listes de candidatures, partisanes et indépendantes, sont en course pour les élections locales du 28 novembre dans la wilaya de Ghardaïa pour le renouvellement des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de la wilaya (APW), a-t-on appris dimanche de la coordination locale de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Aïssa Lakhdari.

Ces listes portent sur 35 listes présentées pour les APC et six (6) autres, dont une (1) indépendante, à briguer les sièges de l'APW, a indiqué le coordinateur de l'ANIE, Aïssa Lakhdari.

La wilaya de Ghardaïa recense un fichier électoral de 214.569 électeurs et électrices inscrits au niveau de 135 centres de vote totalisant 610 bureaux.

S'agissant des préparatifs pour le scrutin, le même responsable a indiqué que l'ANIE s'emploie, en coordination avec les différents services concernés, à mettre au point les dernières dispositions organisationnelles et logistiques, équipements nécessaires des bureaux de vote, pour réunir les meilleures conditions d'accueil des électeurs.