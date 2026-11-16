Tunisie: A Siliana, les panneaux solaires au secours de l'irrigation agricole

TUNIS/Tunisie — Face aux aléas climatiques, à la raréfaction des ressources en eau et aux coupures récurrentes d'électricité, les agriculteurs de la région de Siliana explorent de nouvelles solutions pour préserver leurs cultures et assurer la continuité de leurs activités.

Dans la localité de Sejja, relevant de la délégation de Siliana-Sud, le recours à l'énergie photovoltaïque s'impose progressivement comme une alternative pour réduire les coûts de production, sécuriser l'approvisionnement en eau d'irrigation et s'adapter aux nouvelles contraintes climatiques.

Situé dans le nord-ouest du pays, le gouvernorat de Siliana possède une vocation essentiellement agricole, reposant surtout sur les grandes cultures, les arbres fruitiers et l'oléiculture. Toutefois, ce secteur fait face, depuis plusieurs années, à des difficultés croissantes liées aux changements climatiques, à l'irrégularité des précipitations, aux épisodes de sécheresse et aux coupures répétées de l'approvisionnement en eau potable et en électricité.

Ces contraintes ont poussé les agriculteurs et les éleveurs à rechercher de nouvelles méthodes pour préserver leurs productions et assurer la pérennité de leurs exploitations.

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Le photovoltaïque au service de l'irrigation

Au milieu des terres agricoles de Sejja, une expérience illustre cette transition vers les énergies renouvelables. Dans cette zone rurale isolée, non raccordée au réseau électrique, un agriculteur a choisi d'équiper son puits agricole d'un système de pompage fonctionnant à l'énergie solaire.

Près de son exploitation, une quinzaine de panneaux photovoltaïques ont été installés en plein air afin de capter les rayons solaires et de produire l'électricité nécessaire au fonctionnement d'une pompe qui achemine l'eau vers les parcelles à travers un système d'irrigation goutte-à-goutte.

Âgé de 42 ans, Hamdi Daoudi, agriculteur originaire de Sejja, a expliqué avoir opté pour cette solution afin de réduire les charges d'exploitation de sa ferme, qui s'étend sur près de neuf hectares et comprend des oliviers, des cultures saisonnières, notamment des poivrons et des tomates, ainsi que des cultures fourragères. Avant cette installation, l'agriculteur dépendait d'un moteur fonctionnant à l'essence pour assurer le pompage de l'eau.

Le puits, creusé et équipé en août dernier d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 8 kilowatts, lui a permis de constater des résultats tangibles dès sa mise en service. Il a, notamment, pu éviter les coupures d'éléctricité et les pannes imprévues, tout en assurant une irrigation régulière de ses cultures.

Fort de cette expérience, Hamdi Daoudi encourage ses confrères à adopter les énergies renouvelables pour réduire leurs dépenses énergétiques, de réinvestir les économies réalisées dans le développement de leurs exploitations et de contribuer, parallèlement, à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques.

Des projets en nette progression dans la région

De son côté, Mohamed Amine Dridi, responsable de la cellule d'économie de l'eau d'irrigation, relevant du Commissariat régional au développement agricole (CRDA), a indiqué que les services concernés effectuent des visites de terrain auprès des promoteurs dont les projets coûtent moins de 60.000 dinars, en coordination avec l'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et le service du financement et de l'audit du CRDA.

Il a relevé un intérêt croissant des agriculteurs pour l'équipement de leurs exploitations en systèmes photovoltaïques, principalement pour réduire les factures d'électricité et se prémunir contre les coupures récurrentes du courant.

Cette évolution explique, également, la multiplication des entreprises spécialisées dans l'installation de panneaux photovoltaïques dans les différentes régions du pays, dont deux se sont récemment implantées dans le gouvernorat de Siliana, a-t-il précisé.

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche accorde, par ailleurs, des facilités aux agriculteurs qui procèdent légalement au forage de puits, notamment à travers l'application de tarifs réduits, a ajouté le responsable. Ces mesures ont encouragé un nombre croissant d'agriculteurs à creuser des puits et à les équiper de systèmes de pompage solaire.

Selon Mohamed Amine Dridi, le nombre de projets agricoles équipés de dispositifs photovoltaïques a enregistré une hausse notable entre 2023 et fin 2026. Ces installations couvrent désormais près de 50% des superficies irriguées du gouvernorat, concentrées principalement dans les délégations de Siliana-Nord et Siliana-Sud.

Les services du CRDA reçoivent, en outre, près de dix déclarations d'intention de projets énergétiques chaque mois, témoignant de l'intérêt grandissant pour cette alternative.

Un besoin accru d'information et d'accompagnement

Malgré cette dynamique, plusieurs obstacles continuent de freiner le développement de ces initiatives, notamment le manque d'information et de sensibilisation des agriculteurs sur les dispositifs d'incitation et les facilités disponibles.

Le responsable a, ainsi, appelé à intensifier les campagnes d'information et à orienter les promoteurs ainsi que les porteurs de projets vers les techniciens et les administrations compétentes, afin de garantir le respect des conditions légales et réglementaires et de faciliter la coordination avec les structures d'accompagnement, notamment l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) et l'APIA.

Par ailleurs, selon un rapport publié sur le site officiel du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie par la Direction générale des stratégies et de la veille, le nombre total d'autorisations de forage de puits délivrées à fin septembre dernier s'élève à onze, dont deux autorisations pour des puits d'exploration et trois pour des puits de développement.