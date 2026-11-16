Tunisie: Budget 2027 - Le FTI a versé 86,2 MD à 345 projets, 9.587 emplois créés (ministre de l'économie)

Tunis — 86,2 millions de dinars (MD) de primes et avantages, c'est ce que le Fonds tunisien de l'investissement (FTI) a versé à 345 projets, depuis son lancement en 2022 au 30 septembre 2026, a indiqué le ministre de l'économie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Ces projets ont généré 9.587 emplois, a-t-il précisé, samedi à l'aube au palais du Bardo.

Il répondait aux députés de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) et aux membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de la séance plénière conjointe consacrée au budget 2027 de son département.

Les bénéficiaires se répartissent entre 284 projets de développement régional, 45 projets des secteurs prioritaires et 10 projets d'infrastructure.

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Tout en soulignant que la deuxième mission du Fonds est la souscription aux fonds communs, le ministre a relevé que ce mécanisme n'avance pas au même rythme que le versement des primes et avantages.

Il a fait état d'une convention de 15 millions de dollars avec le Fonds arabe pour le développement économique et social au titre de la ligne de financement "Recovery".

Son objectif est de permettre aux PME en difficulté d'obtenir des financements concessionnels, de redémarrer et de sauvegarder les emplois, surtout dans les secteurs prioritaires et les zones de développement régional.

Le texte étant déposé à l'ARP depuis le 23 janvier 2025, a-t-il ajouté.

Autre volet, le ministre a indiqué 10 MD ont été alloués dans le budget 2026 à la souscription au fonds "Tanmia".

Le FTI a aussi structuré un fonds à impact régional qui financera des projets à retombées économiques et sociales, créateurs de richesse et adaptés aux spécificités locales.

Côté plan de développement 2026-2030, le ministre a affirmé qu'il fixe les grandes orientations du modèle de développement, ainsi que les choix, politiques et programmes de l'Etat pour les cinq prochaines années.

Il comprend un portefeuille de projets arrêté chaque année selon l'avancement des budgets.

Tout en rappelant que le document, en ses trois parties, est passé par l'ARP et le CNRD, en commissions puis en plénières avant son adoption en article unique, il a indiqué que son élaboration a reposé, pour la première fois, sur une approche ascendante. Une expérience à prolonger dans les plans futurs en tirant les leçons des insuffisances éventuelles.

Reste le portefeuille de projets. Le ministre a indiqué que les services du ministère collectent avec les autres départements les données sur les projets programmés pour 2027 et ceux lancés en 2026 afin de suivre leur avancement et accélérer leur réalisation.

Tout en soulignant que le plan ne se limite pas à une liste de projets mais constitue un cadre d'orientations, de politiques et de programmes de développement, Abdelhafidh a précisé que les projets qui entrent en phase d'exécution dépendent de la programmation annuelle et des crédits alloués.