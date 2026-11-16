Tunisie: Développement régional - Le ministre de l'économie pointe la lenteur d'exécution, non le manque de crédits

Tunis — Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a affirmé, samedi à l'aube, au palais du Bardo, que le problème dans l'exécution des programmes régionaux de développement ne réside pas dans le manque de crédits mais dans la lenteur de leur utilisation et de la réalisation des projets.

Les crédits d'engagement disponibles s'élèvent à 204,197 millions de dinars (MD) contre près de 368,466 MD pour les crédits de paiement, a-t-il précisé.

Devant l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), réunis en séance plénière commune pour examiner le budget du ministère pour 2027, il a expliqué que la hausse des crédits d'engagement du programme régional de développement s'est accompagnée d'une baisse des crédits de paiement.

Cette baisse s'explique par des montants importants encore inutilisés dans plusieurs gouvernorats.

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À titre d'exemple, le ministre a cité les crédits disponibles au gouvernorat de Kasserine qui atteignent 16,492 MD en engagement et 19,314 MD en paiement. Au gouvernorat de Tunis, ils sont de 18 MD et 21 MD, et à Siliana de 7,590 MD et 23,4 MD.

S'adressant aux députés et aux conseillers, le ministre a annoncé un programme de travail : des déplacements dans les régions et une coordination avec tous les acteurs concernés pour repérer les obstacles, les lever et accélérer les chantiers.

Pour le gouvernorat du Kef, le ministre a indiqué que 23,1 MD ont été ouverts au profit du conseil régional entre 2021 et 2025, et 7,6 MD en 2026, portant le total à 40,7 MD sur 2021-2026.

Ces crédits concernent surtout les routes, les pistes rurales, l'eau potable, les équipements collectifs et l'éclairage public.

Les 12 délégations du gouvernorat ont profité des trois tranches du programme de développement intégré : 126 projets, 70,5 MD.

Tout en soulignant que le ministère prépare avec la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) et les ministères de l'équipement et de l'intérieur, une circulaire pour remplacer celle de 2013, M. Abdelhafidh a expliqué que le raccordement à l'eau potable coûte cher surtout en zones montagneuses et accidentées.

Le plafond actuel de 12 mille dinars n'y suffit pas toujours. Il a aussi envisagé de relever la subvention à l'amélioration de l'habitat, aujourd'hui de trois mille dinars.

Tout en rappelant qu'un comité de pilotage du Commissariat général au développement régional étudie les demandes de relèvement des crédits dès que les dossiers sont complets, le ministre a défendu les programmes de développement intégré qui améliorent la vie quotidienne à travers des projets de proximité.

Le ministère s'emploie à mobiliser des financements additionnels pour les projets qui l'exigent, vu leur impact direct sur la vie des citoyens, a-t-il assuré.