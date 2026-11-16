Tunisie: Budget 2027 - le ministre de l'économie fait le point sur trois méga-projets d'investissement

Tunis — Le ministère de l'Economie et de la Planification s'emploie à régler les problèmes liés à trois méga-projets d'investissement, en l'occurrence, le Port financier de Tunis, Tunis Sports City et « La porte de la Méditerranée », a déclaré le ministre Samir Abdelhafidh.

Samedi, aux premières heures, au palais du Bardo, il répondait aux questions des membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) lors de la séance plénière conjointe consacrée à l'examen du budget 2027 du ministère.

Le suivi, a-t-il précisé, se fait avec les structures concernées.

Premier dossier, le Port financier de Tunis. La loi n°55 de 2008 a approuvé sa convention d'investissement, et le comité des agréments s'en est saisi pour lever les difficultés et relancer l'avancement.

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Autre décision, a ajouté le ministre, il a été convenu d'inviter la société porteuse à réviser le calendrier et les phases de réalisation et à proposer un avenant à la convention.

Cet avenant devra intégrer les problèmes posés et préserver les intérêts de l'Etat tunisien.

S'agissant du projet Tunis Sports City, le ministre a fait état de progrès sur le plan technique. La loi n°31 de 2008 a approuvé leur convention.

Les études des réseaux d'électricité et de télécommunications sont validées. Les crédits nécessaires au raccordement au réseau externe de gaz naturel ont reçu un accord de principe.

Pour les trois projets, le ministre a indiqué que le comité des agréments reste l'instance de pilotage, ajoutant que cette démarche vise à accélérer l'exécution des conventions conclues et à lever les obstacles qui ont freiné leur avancement.