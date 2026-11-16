Tunisie: Budget 2027 - Des élus appellent à revoir le financement de l'agriculture

Tunis — Des membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) ont proposé de revoir les mécanismes de financement du secteur agricole et de développer les systèmes de production et de commercialisation.

Lors de l'examen du budget du ministère de l'Economie et de la Planification, en séance plénière conjointe consacrée au projet de budget de l'Etat pour 2027, ils ont aussi plaidé pour des politiques de développement plus efficaces et des projets adossés à des objectifs et indicateurs évaluables.

Plusieurs intervenants ont relevé l'écart entre l'apport de l'agriculture à l'économie nationale et sa part dans les financements bancaires. Les crédits qui lui sont destinés ne dépassent pas 3,1% du total contre environ 9,6% du produit intérieur brut (PIB).

Tout en soulignant que cet écart traduit les difficultés d'accès des agriculteurs et des entreprises du secteur aux financements, ils ont appelé à revoir les modalités d'octroi et les garanties bancaires afin de les adapter à la nature de l'activité agricole et à son cycle de production.

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Ils ont aussi demandé des mécanismes de soutien aux petits agriculteurs et aux projets ruraux.

Un député a proposé la création d'un fonds national de développement rural pour soutenir les projets économiques et améliorer les conditions de vie en milieu rural.

Il a aussi plaidé pour un rôle accru de la Banque de gènes dans la préservation, la multiplication et la mise à disposition des semences locales afin de protéger les ressources génétiques agricoles et de réduire la dépendance aux semences importées.

Les interventions ont également porté sur la filière des dattes, notamment, les retards de paiement des agriculteurs et les problèmes d'écoulement et de promotion.

Les intervenants ont appelé à revoir cette filière, à développer ses maillons (production, transformation, commercialisation) et à diversifier les activités dans les zones productrices.

Un intervenant a évoqué le potentiel des ressources naturelles et des énergies renouvelables pour développer d'autres activités agricoles dont le maraîchage et l'élevage de bétail et de camélidés. Cela permettrait de diversifier les sources de revenus et de créer des emplois.

D'autres ont appelé à réviser les indicateurs de pauvreté et de niveau de vie pour mieux diagnostiquer la situation sociale et orienter les politiques publiques et les ressources vers les catégories et régions les plus démunies.

S'agissant du plan de développement 2026-2030, des députés ont demandé des données plus détaillées sur les projets programmés et leurs priorités d'exécution.

Ils ont aussi appelé à clarifier le lien entre les objectifs du plan et les crédits des budgets annuels avec des indicateurs mesurables pour évaluer les résultats et suivre l'avancement.

Tout en soulignant l'importance de publier des rapports périodiques sur l'exécution des projets et leur impact économique et social, certains députés ont plaidé pour une meilleure coordination entre les niveaux de planification.

A ce titre, ils ont préconisé d'associer les conseils locaux, régionaux et de districts à la définition des priorités et au suivi des programmes.

Tout en rappelant que les politiques de développement doivent améliorer la productivité, la compétitivité et la création de richesse et d'emplois, d'autres intervenants ont suggéré d'orienter la dépense publique vers des programmes capables de produire des résultats tangibles et durables.

Version française : Makram Hadj Ayed