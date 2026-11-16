Tunisie: Budget 2027 - Trois entreprises publiques en cours de restructuration (ministre de l'économie)

Tunis — Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a indiqué que les programmes de restructuration d'entreprises publiques se poursuivent afin de renforcer leurs capacités de production, améliorer leur situation financière et garantir la continuité de leur activité.

Ces projets concernent, notamment, la Société tunisienne de sidérurgie "El Fouladh", la Société des ciments de Bizerte et la Société tunisienne du sucre (STS) de Béja, a-t-il précisé samedi à l'aube au palais du Bardo.

Il répondait aux questions des députés lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts consacrée au budget 2027 du ministère.

S'agissant d'El Fouladh, le ministre a indiqué que le projet de nouvelle aciérie est en cours d'évaluation, après la visite d'une délégation de la Banque islamique de développement (BID) du 19 au 23 octobre 2026.

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Tout en soulignant que le coût estimatif du projet passe de 70 à 130 millions de dollars, il a expliqué que cette hausse couvre la rénovation des unités d'appui pour répondre aux normes de performance requises.

L'offre de financement attend l'aval du conseil d'administration de la banque en avril 2027.

Pour la Société des ciments de Bizerte, un projet de maîtrise de l'énergie et de préservation de l'environnement d'un coût de 50 millions de dinars (MD) est en cours de préparation.

Tout en rappelant que le capital de la société a été augmenté de 53,1 MD et ses dettes rééchelonnées, le ministre a précisé que ces mesures visent à améliorer sa position sur le marché local, à récupérer sa part de marché et à préserver ses équilibres financiers.

Concernant la Société tunisienne du sucre de Béja, un projet de mise à niveau des équipements de production usés et d'acquisition de nouveaux équipements vitaux d'un coût de 40 MD sera réalisé prochainement. La société élabore parallèlement un plan d'affaires pour assurer sa pérennité.

Le rééchelonnement de ses dettes s'inscrit dans le cadre des mesures de redressement financier avec pour objectif une production de 180 mille tonnes de sucre brut destiné au raffinage et de 171 mille tonnes de sucre blanc.

Version française : Makram Hadj Ayed