Sénégal: Sanoussi Diakité propose l'élaboration d'une politique nationale de production, de transformation et de consommation du fonio

Dakar — L'ingénieur en génie mécanique et président de l'Association sénégalaise pour la promotion du fonio, Sanoussi Diakité, propose l'élaboration d'une politique nationale de production, de transformation et de consommation de cette céréale.

"C'est à l'État de prendre en charge l'initiative de la promotion de la filière fonio", a soutenu M. Diakité, souhaitant que les autorités du pays s'y attèlent.

Les associations de producteurs de fonio ne peuvent se substituer aux pouvoirs publics, a-t-il dit dans un entretien avec l'APS à l'occasion de la célébration de la 17e édition de la Journée internationale du fonio.

Le fonio est célébré dans le monde, le 15 novembre de chaque année, ce qui permet de mettre en valeur les apports alimentaires et les atouts économiques de la céréale, d'inciter les agriculteurs à la cultiver et les pouvoirs publics à faire de son essor une priorité.

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Cette céréale dite essentiellement ou typiquement africaine est cultivée dans 16 pays du continent. Elle est réputée pour ses importants apports nutritionnels et sa facilité digestive. Au Sénégal, la quasi-totalité de la production provient des régions de Kédougou (sud-est), Kolda, Sédhiou (sud) et Tambacounda (est).

"Une politique hardie" de promotion du fonio

"Le fonio hors de sa zone traditionnelle de culture" est le thème de la 17e édition de la Journée du fonio, dont la célébration officielle aura lieu à Keur Maba, dans la région de Kaolack (centre). L'Association sénégalaise pour la promotion du fonio a choisi ce thème et cette localité pour inciter les agriculteurs en dehors des régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda à s'investir dans sa production.

D'après Sanoussi Diakité, le développement de la filière doit être basé sur un programme public, comme celui que l'État a consacré au riz. Un tel programme doit avoir des objectifs de production bien définis et être doté de moyens suffisants, selon M. Diakité.

À son avis, les politiques d'autosuffisance alimentaire et de souveraineté alimentaire doivent s'accompagner d"'une politique hardie" de promotion du fonio.

Des outils technologiques nécessaires au développement de la production existent déjà, a assuré Sanoussi Diakité, précisant qu'il s'agit de machines utilisées pour cultiver, récolter ou transformer la céréale.

D'après lui, l'Institut sénégalais de recherches agricoles a mis au point trois variétés de semences de fonio.

Le fonio suscite "un intérêt croissant" dans de nombreux pays

Concernant la technologie, d'importants progrès ont été réalisés, a assuré Sanoussi Diakité, détenteur de plusieurs brevets sur des inventions technologiques, dont une machine à récolter le fonio.

"Le principal défi à relever, c'est maintenant la mobilisation des pouvoirs publics autour de la filière fonio", a-t-il relevé, ajoutant que les associations de producteurs ont fait beaucoup d'efforts pour encourager les agriculteurs à s'investir dans la production et la consommation de la céréale.

"Les associations ont le mérite d'avoir maintenu en vie une céréale importante. Mais elles ne peuvent pas développer la filière fonio toutes seules", a soutenu M. Diakité.

Il propose que l'État prenne des initiatives de développement du fonio et les mette en oeuvre au-delà des bassins traditionnels de production du sud, de l'est et du sud-est du pays. Dans les régions de Kaffrine (centre), Kaolack, Louga et Matam (centre), a-t-il dit pour donner des exemples.

Selon Sanoussi Diakité, ancien directeur général de l'Office national de formation professionnelle, le fonio suscite "un intérêt croissant" dans de nombreux pays. "Il est cultivé seulement en Afrique. Et nulle part ailleurs", a-t-il signalé, affirmant que la denrée est très convoitée dans plusieurs pays qui n'en produisent pas.

Cela fait du fonio une céréale stratégique et un produit d'exportation de premier plan, selon Sanoussi Diakité.