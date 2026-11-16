Sénégal: Sanoussi Diakité encourage la culture et la consommation davantage du fonio

Dakar — Le président de l'Association sénégalaise pour la promotion du fonio, Sanoussi Diakité, encourage les agriculteurs et les ménages à s'investir dans la culture et la consommation de cette céréale pour tirer profit de ses importants apports nutritionnels.

Malgré sa valeur nutritive et la facilité digestive qui font sa réputation, le fonio est peu cultivé et faiblement consommé au Sénégal, a signalé M. Diakité, estimant que cette céréale peut contribuer largement à la diversification de l'alimentation des ménages et à l'autosuffisance alimentaire du pays.

À sa faible consommation au Sénégal s'ajoute le peu d'intérêt qu'elle suscite pour les pouvoirs publics, a-t-il dit dans un entretien avec l'APS, à l'occasion de la célébration, ce dimanche, de la 17e édition de la Journée internationale du fonio.

Cette céréale d'origine africaine est cultivée dans 16 pays du continent, selon l'ingénieur en génie mécanique et président de l'Association sénégalaise pour la promotion du fonio.

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Au Sénégal, le fonio provient presque seulement des régions de Kédougou (sud-est), Kolda (sud), Tambacounda (est) et Sédhiou (sud), a-t-il signalé, rappelant que la Journée internationale du fonio est consacrée à la promotion et à la valorisation de cette céréale.

Le fonio est célébré le 15 novembre de chaque année, une initiative qui permet de mettre en valeur ses apports alimentaires et ses atouts économiques, d'inciter les agriculteurs à le cultiver et les pouvoirs publics à faire de son essor une priorité.

"Des hôtels ont commencé à introduire le fonio dans leur menu"

"Le fonio hors de sa zone traditionnelle de culture" est le thème de la 17e édition de la Journée internationale du fonio, dont la célébration officielle aura lieu - pour le Sénégal - à Keur Maba, dans la région de Kaolack (centre). L'Association sénégalaise pour la promotion du fonio a choisi ce thème et cette localité pour inciter les agriculteurs en dehors des régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda à s'investir dans la production de cette céréale.

"Le but de la célébration est de mettre en exergue les avantages alimentaires, les particularités agronomique et les atouts économiques du fonio", a expliqué Sanoussi Diakité.

Il souhaite que la céréale fasse l'objet d'un programme public destiné à encourager les agriculteurs à la cultiver et les ménages à la consommer.

"C'est une denrée riche en fer et en acides aminés", a souligné M. Diakité, ajoutant que c'est un aliment facile à digérer également.

Concernant les particularités agronomiques du fonio, il signale que c'est une culture qui s'adapte aux mauvaises conditions climatiques, aux sols pauvres et à la faible pluviométrie. "C'est une plante de nature à enrichir le sol de matières organiques et à faciliter sa régénération."

"Des hôtels ont commencé à introduire le fonio dans leur menu", a dit Sanoussi Diakité, estimant que c'est l'une des conséquences des activités de sensibilisation et d'information de la célébration de cette denrée alimentaire, le 15 novembre de chaque année.

D'après lui, même si le fonio est faiblement consommé au Sénégal, l'offre reste inférieure à la demande.

C'est une précieuse denrée du marché mondial, a signalé M. Diakité, ajoutant que les pays producteurs ont intérêt à augmenter leur production pour générer beaucoup plus de revenus et accroître leurs exportations.