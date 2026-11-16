Sénégal: Ngayokhème - Près de 500 femmes outillées aux techniques de fabrique et de transformation de produits locaux

15 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ngayokhème — Près de cinq-cents femmes membres de groupement d'intérêt économique (GIE) et de groupement de promotion féminin (GPF) ont reçu, samedi, leurs attestations après une formation de trois jours sur les techniques de fabrique et de transformation de produits locaux.

Cette session de formation sur la fabrique et/ou la transformation de 14 produits, entre dans le cadre d'un programme d'autonomisation des femmes, a expliqué son initiateur, Birame Mbarou Diouf, coordonnateur du mouvement ADN/Natangué.

"A travers cette formation, nous voulons renforcer les capacités techniques des femmes, les accompagner les femmes dans le cadre de la transformation des produits locaux", a expliqué M. Diouf, par ailleurs administrateur général du Monument de la renaissance africaine.

'Très satisfait" des résultats obtenus, Birame Mbarou Diouf a tenu à remercier le ministère de l'Economie sociale et solidaire qui, selon lui, a aidé à la mise en place de ces formations pour les femmes et les groupes solidaires, dans le cadre de l'accompagnement et de la décentralisation des politiques publiques pour l'autonomisation de la femme.

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"Nous habitons dans des zones où les besoins se font sentir, et nous avons beaucoup de matières premières. Ce qui nous a permis d'accompagner les femmes pour la transformation des produits de la localité, leur formalisation, mais également pour les accompagner pour la production et la commercialisation", a-t-il indiqué.

Responsable dans le réseau "Siggil Jigeen" présent dans les 14 régions du Sénégal, Nafi Diouf, qui a assuré la formation, accompagne également les femmes pour leur développement personnel.

"On leur enseigne également à fabriquer du parfum de chambre, du javel bio, du savon en poudre et en liquide, du gel de douche, du shampoing, entre autres produits détergents, ainsi que la transformation du cacahuète, de l'oseille (bissap), dans le seul but de leur permettre de pouvoir valoriser ces produits pour les transformer et les commercialiser", a expliqué la formatrice.

Après la formation, un suivi de six mois est prévu pour s'assurer que les bénéficiaires maîtrisent parfaitement les techniques avec en perspectives la création de Petites et moyennes entreprises.

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