Sénégal: Préparatifs de la Biennale de Dakar - Ngaye Mékhé revisite l'héritage de Lat Dior à travers une exposition sur le refus du rail

Ngaye Mékhé, capitale sénégalaise du cuir et du savoir-faire artisanal, accueille du 21 novembre au 19 décembre 2026 l'exposition « MALAW 1885 - Le cheval qui refusait les rails », dans le cadre du programme OFF de la 16e Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar.

Réunissant 14 artistes de six pays et 14 maîtres-artisans, cette initiative portée par MAISON CÔCÔTANI entend faire dialoguer mémoire historique, création contemporaine et patrimoine artisanal autour de l'histoire de Lat Dior et de son opposition au chemin de fer colonial.