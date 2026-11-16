Sénégal: Casamance - La Flamme de la Paix va sillonner les régions de Sédhiou et de Kolda à partir du 18 décembre

Ziguinchor — La Flamme de la Paix va sillonner les régions de Sédhiou et de Kolda à partir du 18 décembre à l'initiative de la Coalition des organisations de la société civile pour la Paix en Casamance COSCPAC).

L'objectif est de s'investir dans la promotion du dialogue, de la médiation et de la concertation entre les différentes parties prenantes, a expliqué, samedi, Henry Ndecky, président de la COSCPAC lors d'une conférence de presse.

M. Ndecky a rappelé que depuis plusieurs décennies, la Casamance est confrontée à un conflit qui a profondément affecté les populations, fragilisé le tissu économique et social, entravé le développement local et occasionné d'importantes souffrances humaines.

Il dit être convaincu que la "paix durable ne peut être construite que dans un esprit de responsabilité, de confiance mutuelle et de dialogue inclusif".

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"Dans le cadre de sa mission, la COSCPAC a joué un rôle important de facilitation et de médiation entre le Gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Cet engagement a contribué à l'aboutissement d'un processus de dialogue ayant permis la signature d'un accord de paix, à Mongone, dans la commune de Djinaki, dans le département de Bignona", a-t-il rappelé.

Cet accord, d'après lui a permis la démobilisation et le dépôt des armes de 255 combattants du MFDC à Mongone le 13 mai 2023, un acte hautement symbolique et historique, qui représente un signal fort en faveur de la cessation des hostilités et de la construction d'une paix durable.

Selon lui, cela témoigne de la possibilité de dépasser les divergences par le dialogue et de privilégier les solutions pacifiques au conflit.

Pour la COSCPAC, la signature de cet accord constitue un acquis important qu'il convient de "préserver, consolider et de valoriser", a dit Henry Ndecky.

"Toutefois, nous sommes conscients que le retour définitif de la paix ne saurait se limiter à la signature d'un accord ou au dépôt des armes. Il exige un accompagnement conséquent des engagements pris, la poursuite du dialogue entre les parties, la restauration de la confiance", a a t-il souligné.

Le président de la COASCPAC a aussi plaidé pour la mise en oeuvre de mesures favorisant la réinsertion socioéconomique et la reconstruction des communautés affectées.