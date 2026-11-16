Sénégal: Bakel - Une association offre des consultations médicales gratuites aux habitants du village de Seoudji

Tambacounda — Le village de Séoudji, situé au coeur du Boundou, entre Tambacounda et Bakel, a bénéficié, samedi, d'une journée de consultations médicales gratuites à l'initiative de l'association Assistance médicale Tamba en partenariat avec l'association Diaspora Solidaire Sénégal.

Quelque 40 professionnels de santé dont des médecins généralistes, des pédiatres et des chirurgiens dentistes ainsi que des pharmaciens ont été mobilisés à Séoudji, une localité de plus de 3 000 habitants.

"(...) nous avons eu à la mi-journée (...) une mobilisation qui est un peu optimale; donc la population a répondu présente. Provisoirement, nous avons eu à consulter 75 patients à la médecine générale avec plus de cas d'hypertension artérielle, de diabète et de l'Algie diffuse", a déclaré Harouna Diallo, président de l'Association Assistance médicale Tamba.

Il s'exprimait à l'ouverture de cette journée d'assistance médicale présidée par le Sous-préfet de l'arrondissement de Bélé, Abdoul Konaté, en présence du maire de la commune de Sinthiou, Amadou Bocar Ka, et du chef de village de Seoudji, Amadou Sow.

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Concernant l'ophtalmologie, "les médecins ont recensé 50% de cas de cataracte avancé; en gynécologie, 50% des cas sont des maladies sexuellement transmissibles", a-t-il expliqué.

En pédiatrie, "nous avons recensé des cas de malnutrition ainsi que d'infections respiratoires comme la grippe", a dit M. Diallo.

Assistance médicale Tamba et Diaspora Solidaire Sénégal en collaboration avec la Pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal (SEN-PNA) et le laboratoire Duopharm Sénégal ont offert gratuitement des médicaments aux populations.

Cette journée de consultation et de traitement se poursuivra lundi dans la commune de Kidira.

Assistance médicale Tamba est une association qui regroupe des médecins, pharmaciens, dentistes et des infirmiers ressortissants de la région Tambacounda ou des sympathisants en cours de formation ou sont déjà diplômés.

"Diaspora solidaire Sénégal" est une initiative citoyenne qui oeuvre pour le développement durable des communautés à travers des actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'accès