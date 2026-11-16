Maroc: Le pavillon marocain, une invitation à la découverte au Village de la Francophonie à Phnom Penh

Curiosité, découverte et échanges interculturels rythment la présence du Maroc au Village de la Francophonie, où le pavillon du Royaume invite les visiteurs cambodgiens et les participants au 20e Sommet de la Francophonie, qui se tient à Phnom Penh, à une immersion dans la richesse du patrimoine national et les traditions de l'art de vivre marocain.

Au fil des visites, cet espace suscite la curiosité d'un public désireux de mieux connaître le Maroc, son héritage historique, ses expressions culturelles et son savoir-faire. Il se veut également un lieu de rencontre et d'échange, favorisant le dialogue entre les cultures dans une atmosphère conviviale.

Dans l'ambiance animée du Village, où les pavillons nationaux rivalisent de couleurs et d'expressions culturelles, celui du Maroc met en lumière un patrimoine façonné par la diversité de ses influences et la richesse de ses traditions. Il donne ainsi un aperçu de l'identité culturelle du Royaume et de la pluralité de ses composantes.

Cambodgiens et participants au Sommet profitent de cette manifestation pour parcourir les espaces nationaux, découvrir d'autres horizons culturels et échanger autour des traditions des pays représentés. Le pavillon marocain prend part à cette dynamique de rencontres, faisant de la découverte un vecteur de rapprochement entre les peuples.

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Au-delà de la présentation du patrimoine, cette participation constitue également une occasion de promouvoir la destination Maroc auprès d'un public international, en mettant en avant la diversité de son offre touristique, de ses paysages à ses villes historiques, ainsi que la richesse de ses traditions.

Cette présence prend un relief particulier dans le contexte de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Cambodge, donnant à cette vitrine culturelle une dimension supplémentaire de rapprochement entre les deux Royaumes.

Ouvert jusqu'au 17 novembre au parc Wat Botum, à Phnom Penh, le Village de la Francophonie figure parmi les temps forts des manifestations organisées en marge du 20e Sommet. Il a été inauguré vendredi par le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, en présence notamment de la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Dans ce cadre verdoyant au coeur de la capitale cambodgienne, les pavillons des pays participants une mosaïque de traditions, de couleurs et de sensibilités.

Entre découvertes culturelles, échanges spontanés et rencontres entre visiteurs, le Village donne à la Francophonie une dimension vivante et accessible, faisant de la diversité non seulement une valeur proclamée au sommet, mais une expérience partagée au quotidien.