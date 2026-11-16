Maroc: Droits, lois et réalité économique des femmes - Khaoula Lachguar décrypte les paradoxes de l'émancipation féminine au Sommet de BHARAT

À l'occasion du Sommet de BHARAT, réuni à Hyderabad autour du thème «Façonner un monde nouveau», les débats ont abandonné les sentiers battus de la rhétorique des droits pour plonger au coeur des réalités économiques. Intervenant lors de la session dédiée à « La justice entre genres et l'avenir des femmes » aux côtés de figures de premier plan telles que Katherine Arnold (Parti travailliste britannique), Renuka Chowdhury (ancienne ministre indienne) et Ntombikayise Sibidla (ANC), Khaoula Lachguar, secrétaire nationale chargée des relations extérieures de l'USFP et vice-présidente de l'Internationale Socialiste, a livré une analyse percutante et novatrice, centrée sur le cas paradigmatique du Maroc.

Loin d'offrir une simple plaidoirie convenue, la dirigeante ittihadie a articulé son propos autour d'un paradoxe national qu'elle érige en enseignement universel : celui d'un pays qui a su légiférer tôt et avec brio, sans pour autant récolter les fruits économiques escomptés de cette avancée. Égrenant les progrès accomplis par le Royaume, elle a rappelé la chute spectaculaire de la mortalité maternelle, passée de 332 pour 100.000 naissances en 1992 à 72,6 en 2018 -- loin en deçà de la moyenne de l'Afrique subsaharienne --, couplée à un taux national d'utilisation des moyens de contraception dépassant les 70%, un indice de fécondité stabilisé à 1,97 enfant par femme et une espérance de vie féminine portée à 79 ans.

Sur le plan institutionnel, l'adoption de la Moudawana en 2004, la Constitution de 2011 consacrant l'égalité, la parité et la suprématie des conventions internationales ratifiées, la levée des réserves sur la Convention CEDEF, ainsi que l'arsenal législatif de lutte contre les violences faites aux femmes, témoignent de ce que le Maroc a accompli : « la partie la plus difficile, face à une véritable résistance politique, et avant beaucoup d'autres ». Dans ce sillage, elle a souligné un fait rare et précieux : l'intégration d'un rapport sur le genre dans la loi de finances dès l'année 2002, devançant en cela la grande majorité des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Pourtant, c'est pour mieux aborder ce qu'elle qualifie de « partie non confortable » que Khaoula Lachguar a braqué les projecteurs sur la contradiction majeure des deux dernières décennies : en dépit d'une croissance soutenue, de réformes législatives majeures et de garanties constitutionnelles, le taux d'activité des femmes sur le marché du travail a chuté de 28,1 % en l'an 2000 à 18,1 % aujourd'hui, selon le Haut-Commissariat au Plan. Pour la vice-présidente de l'Internationale Socialiste, « le problème du Maroc n'est pas d'avoir échoué à légiférer, mais d'avoir su adopter de grandes lois sans pour autant concrétiser les promesses qui l'accompagnaient ». « Si les droits sont une condition nécessaire, ils ne constituent pas une fin en soi», a-t-elle martelé.

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Répondant à la question lancinante de savoir où sont passées ces femmes, l'intervenante a démontré qu'elles ont glissé de l'emploi formel vers le travail non rémunéré. S'appuyant sur l'enquête nationale sur l'emploi du temps (ENET), elle a mis en lumière un déséquilibre criant : les femmes consacrent 5 heures par jour aux tâches domestiques et à l'attention portée aux proches, contre 43 minutes pour les hommes, portant à 87 % la part d'un travail invisible évalué par le HCP à 34,5 % du PIB. Autrement dit, un tiers de la richesse nationale est produit par des femmes en dehors du marché formel, sans mesure officielle, sans salaire, sans couverture sociale et sans aucun droit à la retraite.

Poussant plus loin l'analyse structurelle, la représentante de l'USFP a rappelé que se focaliser uniquement sur la représentation politique occulte l'essentiel : ce sont les structures institutionnelles profondes qui décident réellement du destin économique des femmes. Elle a ainsi épinglé la protection sociale, conçue sur le modèle d'un salarié de sexe masculin au parcours professionnel linéaire et ininterrompu, pénalisant de fait les trajectoires fragmentées des femmes, résumant cette défaillance par un système qui « ne sépare pas sur le papier, mais sépare par l'hypothèse sur laquelle il a été bâti ».

Khaoula Lachguar a également mis en lumière le rôle de la famille, qui demeure l'espace où se joue la réelle liberté de mouvement des femmes, soulignant qu'une trop grande dépendance financière finit par rendre les lois existantes inapplicables dans la vie quotidienne. Abordant ensuite la politique fiscale du pays, elle a rappelé que le Maroc taxe les individus de manière isolée sans prendre en compte le foyer fiscal global -- un choix théoriquement salué par les experts, mais dont l'application concrète pénalise lourdement les ménages. Dans les faits, lorsqu'une femme choisit de travailler, la famille doit assumer seule tous les frais induits par ce second salaire, qu'il s'agisse des frais de garde d'enfants, du transport ou de l'aide à domicile, et ce, sans aucune réduction d'impôt en contrepartie. Pire encore, le système fiscal actuel ne mentionne l'épouse que pour la considérer comme une personne « à charge », à la stricte condition qu'elle n'exerce aucune activité rémunérée. Travailler devient ainsi un désavantage fiscal pour le foyer, alors même que les aides sociales de l'État continuent, paradoxalement, d'être calculées en fonction du revenu global de la famille.

Pour dépasser cette situation, la dirigeante ittihadie a proposé de changer radicalement de perspective : il ne faut plus voir les structures d'accueil et de prise en charge (comme les crèches ou les structures d'aide) comme de simples dépenses sociales secondaires, mais comme de véritables infrastructures indispensables au développement du pays, au même titre que les routes ou les ponts.

De la même manière qu'un État investit dans la construction d'une route -- non pas pour qu'elle soit immédiatement rentable, mais pour libérer l'activité économique et faciliter les échanges --, elle a formulé quatre recommandations concrètes :

Mesurer officiellement et régulièrement le travail invisible des femmes à travers des enquêtes nationales sur l'emploi du temps, sachant que le Maroc n'en a réalisé que deux jusqu'à présent, en 1999 et 2012.

Évaluer les projets liés au travail de soin en utilisant les mêmes méthodes d'analyse que pour les grands chantiers routiers, en calculant la richesse et le temps que cela libère pour les femmes comme un véritable rendement économique.

Financer ces structures d'aide comme de véritables investissements productifs, en les sortant du budget des aides sociales classiques pour les intégrer dans les investissements publics ou les ouvrir aux fonds souverains, aux banques de développement et aux financements mixtes.

Reconnaître et valider ces années consacrées à la famille dans le calcul des droits à la retraite, en illustrant cette exigence par une formule percutante : « La femme qui passe quinze années à élever ses enfants a travaillé quinze années, et nos systèmes l'enregistrent comme quinze années de néant.

Pour illustrer cet engagement sur le terrain politique, elle a rappelé que l'USFP a fait de l'autonomisation économique des femmes un pilier central de son programme pour les dernières élections législatives. Le parti s'est ainsi fixé des objectifs précis : porter le taux d'activité des femmes au-delà de 30 % d'ici 2030, ramener leur chômage sous la barre des 15 %, doubler le nombre d'entreprises dirigées par des femmes et généraliser les crèches dans les administrations ainsi que dans les grandes entreprises.

Enfin, rejetant les indicateurs superficiels qui servent souvent à embellir les bilans, elle a invité la communauté internationale à juger les réels progrès à travers quatre critères incontournables : l'évolution concrète du taux d'activité des femmes, leur capacité à posséder des biens et des actifs en leur propre nom, l'application réelle de la loi dans les tribunaux, ainsi que la capacité des budgets publics à préserver l'égalité en temps de crise.

Enfin, un appel concret a été lancé aux organisateurs de la conférence pour créer un groupe de travail permanent. Celui-ci sera chargé d'imaginer de nouveaux modèles d'investissement dans l'économie du « care » (le secteur du soin et de l'accompagnement), donnant ainsi au sommet d'Hyderabad une véritable portée programmatique incontournable.