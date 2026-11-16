Madagascar: Andraharo - Le chauffeur de taxi impliqué dans la mort d'un photographe arrêté

16 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

L'accident qui a coûté la vie au photographe professionnel Faneva Niaina, la semaine dernière à Andraharo, a été suivi d'un délit de fuite. Le chauffeur du taxi qui l'a percuté a été arrêté le lendemain. Il est retenu par le service de police chargé des accidents de la circulation. Le dossier sera transmis à la Justice à l'arrivée des proches du défunt.

La dépouille de Faneva Niaina a été rapatriée à Ambohimandroso, sa localité d'origine. Il aurait fêté son anniversaire hier.

La victime circulait sur un scooter Kymco. Après la collision, le chauffeur du taxi aurait pris la fuite en direction de Tsarasaotra. Plusieurs personnes ont tenté de le rattraper, en vain. La police a transporté le blessé à l'hôpital, où son décès a été constaté.

Les policiers ont poursuivi leurs recherches pour retrouver le chauffeur. L'opération a commencé à 5 h 30 et le suspect a été appréhendé à 8 h 30. Selon la police, « le taux d'alcoolémie relevé chez le chauffeur de taxi était suffisamment élevé pour justifier une sanction ».

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