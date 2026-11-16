Madagascar: Musique - Ismaelle Sanda porte les couleurs de l'île en Ouzbékistan

Madagascar comptera sur Ismaelle Sanda pour faire entendre sa voix sur la scène internationale. La jeune chanteuse s'est envolée ce samedi, pour Tachkent, en Ouzbékistan, où elle représentera le pays à la finale du concours « Our Generation 2026 », réservé aux enfants de 9 à 16 ans. Quinze pays prendront part à cette compétition internationale.

Prévue le 20 novembre, la finale verra Ismaelle interpréter une chanson spécialement composée pour l'occasion, intitulée « Nateraka ho mpandresy ». La jeune artiste affirme être prête à relever ce défi après deux mois de préparation intensive.

Standards internationaux

Son coach souligne l'exigence du travail accompli pour atteindre le niveau attendu. « La préparation a duré deux mois et a été menée selon des standards internationaux. Ce n'était pas une préparation ordinaire: elle a nécessité des exercices physiques, de la natation et des entraînements techniques spécifiques », explique-t-il.

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Au-delà de la performance vocale, le travail a également porté sur la souplesse et le langage musical. L'objectif est de valoriser les rythmes traditionnels tout en les associant à une fusion musicale adaptée aux exigences de la compétition.

Ismaelle Sanda est accompagnée dans cette aventure par son coach Kenny et Melky, représentant de la délégation malgache. Tous deux l'accompagneront pour cette finale qui constitue une nouvelle occasion de faire rayonner la musique malgache auprès du jeune public international.