Madagascar: RN34 - Deux hommes meurent fauchés par un véhicule

16 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Trois hommes assis au bord de la route ont été fauchés par un véhicule avant-hier matin à Ankazomanga, dans le district de Mandoto. Deux sont morts sur le coup. Le troisième a été blessé. Les occupants du véhicule ont échappé à des blessures graves. Le conducteur a été placé en garde à vue.

Le tout-terrain, qui venait de Miandrivazo, à l'ouest, circulait sur la RN34. À l'entrée du village, dans un léger virage, le véhicule aurait quitté la chaussée à la suite d'un problème technique. Il a heurté les trois hommes avant de tomber dans un ravin.

« Le conducteur et la propriétaire du véhicule ont été les premiers à nous alerter. Tous deux se sont présentés spontanément à la gendarmerie. Sur les lieux, nous avons découvert deux corps. La troisième victime a été transportée au centre de santé de base de niveau II (CSB II). Les trois victimes étaient assises au bord de la route lorsque le véhicule les a fauchées. Celui-ci est tombé dans un ravin d'environ quatre mètres de profondeur. Ses deux occupants n'ont pas été grièvement blessés », précise la gendarmerie de Mandoto.

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La nouvelle de l'accident et du décès des deux hommes s'est rapidement répandue dans le village. Les familles se sont ensuite rendues sur les lieux. Les victimes, âgées d'environ 25 à 35 ans, étaient originaires des villages voisins.

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