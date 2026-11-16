Madagascar: RN34 - Deux hommes meurent fauchés par un véhicule

Trois hommes assis au bord de la route ont été fauchés par un véhicule avant-hier matin à Ankazomanga, dans le district de Mandoto. Deux sont morts sur le coup. Le troisième a été blessé. Les occupants du véhicule ont échappé à des blessures graves. Le conducteur a été placé en garde à vue.

Le tout-terrain, qui venait de Miandrivazo, à l'ouest, circulait sur la RN34. À l'entrée du village, dans un léger virage, le véhicule aurait quitté la chaussée à la suite d'un problème technique. Il a heurté les trois hommes avant de tomber dans un ravin.

« Le conducteur et la propriétaire du véhicule ont été les premiers à nous alerter. Tous deux se sont présentés spontanément à la gendarmerie. Sur les lieux, nous avons découvert deux corps. La troisième victime a été transportée au centre de santé de base de niveau II (CSB II). Les trois victimes étaient assises au bord de la route lorsque le véhicule les a fauchées. Celui-ci est tombé dans un ravin d'environ quatre mètres de profondeur. Ses deux occupants n'ont pas été grièvement blessés », précise la gendarmerie de Mandoto.

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La nouvelle de l'accident et du décès des deux hommes s'est rapidement répandue dans le village. Les familles se sont ensuite rendues sur les lieux. Les victimes, âgées d'environ 25 à 35 ans, étaient originaires des villages voisins.