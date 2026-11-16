Madagascar: Mandoto - Un jeune homme tué lors d'une fête de mariage

16 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Une soirée dansante organisée à l'occasion d'un mariage a tourné au drame dans la nuit du 12 novembre 2026, à Morafeno, un fokontany de la commune de Betsohana, dans le district de Mandoto, région du Vakinankaratra. De nombreux jeunes s'étaient réunis pour fêter le mariage lorsque, selon les informations recueillies, une dispute a éclaté entre plusieurs d'entre eux. L'origine de l'altercation reste inconnue.

Au cours de la confrontation, une personne aurait sorti un couteau et blessé un jeune homme prénommé Safidy ny Aina à l'abdomen. La victime s'est effondrée. L'auteur présumé du coup de couteau aurait aussitôt pris la fuite.

Des personnes présentes ont porté secours au jeune homme et l'ont emmené vers Antsirabe pour qu'il soit soigné. Il est décédé en chemin.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.