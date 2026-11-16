Madagascar: Mandoto - Un jeune homme tué lors d'une fête de mariage

Une soirée dansante organisée à l'occasion d'un mariage a tourné au drame dans la nuit du 12 novembre 2026, à Morafeno, un fokontany de la commune de Betsohana, dans le district de Mandoto, région du Vakinankaratra. De nombreux jeunes s'étaient réunis pour fêter le mariage lorsque, selon les informations recueillies, une dispute a éclaté entre plusieurs d'entre eux. L'origine de l'altercation reste inconnue.

Au cours de la confrontation, une personne aurait sorti un couteau et blessé un jeune homme prénommé Safidy ny Aina à l'abdomen. La victime s'est effondrée. L'auteur présumé du coup de couteau aurait aussitôt pris la fuite.

Des personnes présentes ont porté secours au jeune homme et l'ont emmené vers Antsirabe pour qu'il soit soigné. Il est décédé en chemin.