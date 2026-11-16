Afrique: La pièce théâtrale marocaine « 40 degrés » doublement primée au Festival de théâtre de Jordanie

La pièce théâtrale marocaine « 40 degrés », mise en scène par Oussama Laaroussi, a remporté, samedi à Amman, le prix du meilleur spectacle intégré lors de la 31e édition du Festival de théâtre de Jordanie, a annoncé le jury.

Présentée par la troupe de l'association » Voix de la jeunesse » (Sawt al-Shabab), l'oeuvre de théâtre a décroché également le prix de la meilleure mise en scène.

La pièce « 40 degrés » propose une expérience d'exploration de l'impact de la violence sur la mémoire humaine, et met en lumière la présence des traces laissées par des expériences traumatisantes indélébilement marquées dans la mémoire et l'âme malgré le passage du temps à travers l'histoire de Rafiq et son vécu tragique, marqué par la violence et la peur.

Écrite par le metteur en scène lui-même, l'oeuvre explore l'empreinte du passé sur l'âme et le corps comme elle examine la relation interactive entre les traces laissées par l'enfance ancrées profondément au coeur et leur influence sur la vie et le présent à travers une approche théâtrale qui concilie le jeu corporel et psychologique, les projections lumineuses en 3D et la musique.

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Par ailleurs, Le Prix spécial du jury a été décerné à la pièce libanaise » Al-Ba'issa » (La Misérable).

Le prix du meilleur acteur (rôle principal) a été attribué à l'artiste Ali Alian pour sa prestation dans la pièce jordanienne « Jazira Wastiya » (Île médiane), mise en scène par Karam Al-Zawahreh, tandis que le prix de la meilleure actrice (rôle principal) est revenu à l'artiste tunisienne Amani Belaaj pour son rôle dans la pièce émiratie » Nisf Laila » (La moitié de Laila).

Le prix de la meilleure composition musicale a été décerné à l'artiste Youssef Masharbash pour la pièce jordanienne » Kama La Tu'ash » (Comme on ne vit pas), tandis que le prix de la meilleure scénographie a été attribué à la pièce irakienne » Ma'tam al-Sayyid al-Walid » (Les funérailles du père).

Des troupes théâtrales issues de 14 pays arabes, dont le Maroc, ont pris part au festival de théâtre de Jordanie.