Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya sur le retrait de la candidature de Juliana Lumumba - « Notre pays a choisi la voie de la sagesse »

Le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, a apporté des précisions sur la décision de la République démocratique du Congo de retirer la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il s'est exprimé à l'issue de la cérémonie d'ouverture du 20e Sommet de la Francophonie.

Selon lui, cette décision s'inscrit dans une démarche diplomatique visant à préserver le consensus au sein de l'organisation.

Patrick Muyaya a rappelé que la candidature congolaise s'inscrivait dans une ambition plus large de valorisation du rôle de la RDC au sein de l'espace francophone.

« La candidature de Juliana Amato Lumumba répondait à une ambition. N'oubliez pas que le président Emmanuel Macron lui-même avait déclaré que l'avenir de la Francophonie se trouve dans le bassin du Congo. Notre décision de retirer cette candidature s'inscrit dans la tradition de cette organisation, qui a toujours privilégié la recherche du consensus dans le choix de son secrétaire général », a déclaré le porte-parole du Gouvernement.

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Un retrait présenté comme un choix stratégique

Selon le ministre de la Communication et Médias, la décision de Kinshasa ne doit pas être interprétée comme un recul diplomatique.

« Notre pays a choisi la voie de la sagesse. Une dynamique collective s'était dégagée lors de la réunion ministérielle tenue la veille. Nous avons estimé qu'il était important d'agir dans l'intérêt de l'organisation et des valeurs qu'elle est censée défendre », a expliqué Patrick Muyaya.

Le porte-parole du Gouvernement a également évoqué les attentes de la RDC concernant la prise en compte des crises et conflits qui affectent certains pays de l'espace francophone.

Il a affirmé que les autorités congolaises suivraient avec attention l'issue du processus électoral ainsi que les orientations qui seront retenues par les chefs d'État et de gouvernement membres de l'organisation.

Une décision qui continue de susciter le débat

Le retrait de la candidature de Juliana Amato Lumumba intervient alors que l'élection du prochain secrétaire général de l'OIF constitue l'un des principaux enjeux du sommet actuellement en cours.

Cette décision continue d'alimenter les débats parmi les observateurs, certains y voyant un repositionnement diplomatique tandis que d'autres s'interrogent sur ses implications pour la stratégie internationale de la RDC.