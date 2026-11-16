Congo-Kinshasa: OIF - Pour un expert, la candidature de la RDC relevait davantage d'une stratégie diplomatique que d'une véritable conquête du poste

L'élection du prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) figure parmi les principaux enjeux du 20e Sommet de la Francophonie qui se tient au Cambodge. Alors que la République démocratique du Congo avait présenté Juliana Amato Lumumba comme candidate à ce poste stratégique, le retrait de sa candidature continue de susciter des interrogations au sein de l'opinion.

Pour certains observateurs, ce retrait peut sembler en contradiction avec l'engagement affiché initialement par Kinshasa. Toutefois, le professeur Jean-Bosco Muenda, enseignant au département des relations internationales de l'Université de Lubumbashi, estime que cette candidature répondait avant tout à une logique diplomatique.

Selon lui, l'objectif principal n'était pas nécessairement de remporter le poste de secrétaire général de l'OIF, mais de peser sur les équilibres diplomatiques au sein de l'organisation.

« La désignation de Mme Juliana Lumumba ne visait pas uniquement son élection. Elle s'inscrivait également dans une stratégie diplomatique destinée à influencer les dynamiques autour de cette élection et à défendre les positions de la RDC au sein des organisations internationales », a expliqué le professeur Jean-Bosco Muenda.

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Une lecture stratégique du retrait de la candidature

Pour cet universitaire, le retrait de la candidatur e congolaise ne devrait pas être interprété comme un échec diplomatique.

Il considère plutôt cette décision comme un repositionnement stratégique susceptible de permettre à la RDC de soutenir une autre candidature jugée plus consensuelle ou plus susceptible de l'emporter.

« Retirer une candidature n'est pas nécessairement un signe de faiblesse. Dans certaines circonstances, cela peut relever d'un choix stratégique visant à préserver certains objectifs diplomatiques ou à soutenir une dynamique plus favorable », estime-t-il.

Cette analyse reste toutefois celle de l'expert interrogé et n'engage pas les autorités congolaises.

Une élection suivie avec attention

L'élection du prochain secrétaire général de l'OIF constitue l'un des moments forts du sommet et fait l'objet d'une attention particulière des États membres de l'organisation.

Pour la RDC, cette séquence diplomatique intervient dans un contexte marqué par une volonté affirmée de renforcer sa présence et son influence sur la scène internationale.