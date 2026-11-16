Tunisie: Météo - Baisse des températures, pluies éparses et vents forts

Le temps sera marqué, ce lundi 16 novembre 2026, par une légère baisse des températures, des passages nuageux et quelques pluies éparses sur certaines régions de Tunisie, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 23 et 28 °C dans la plupart des régions, tandis qu'elles ne dépasseront pas 21 °C sur les hauteurs de l'Ouest. Côté vent, les rafales seront particulièrement soutenues près des côtes. Ailleurs, le vent soufflera de faible à modéré. En mer, les conditions seront marquées par une mer agitée, nécessitant une vigilance particulière lors des activités maritimes.