Madagascar: Gouvernance - Les évêques renvoient dirigeants et citoyens à leurs responsabilités

L'État ne peut pas tout faire, et les citoyens ne peuvent pas tout attendre des dirigeants. Dans leur dernier message, les évêques plaident pour une gouvernance fondée sur la responsabilité partagée entre l'Exécutif et la population.

La subsidiarité. C'est ce principe que la Conférence des évêques de Madagascar (CEM) met en avant dans sa déclaration publiée vendredi.

La subsidiarité consiste à confier à chaque échelon de décision les prérogatives qui lui reviennent. La Conférence épiscopale invoque cette règle pour appeler les dirigeants et les citoyens à assumer leurs devoirs respectifs. Selon les évêques, la bonne gouvernance ne repose pas uniquement sur l'autorité étatique. Une approche qui invite aussi bien l'État que les administrés à sortir de la logique d'assistanat ou du schéma patriarcal traditionnel du « ray aman-dreny sy zanaka » pour prendre pleinement leur part de responsabilité dans la marche de la cité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la Conférence épiscopale, l'intervention systématique du pouvoir central dans la gestion des affaires relevant des collectivités décentralisées, des structures locales ou de chaque citoyen à son échelle ne constitue pas une solution efficace. Les évêques citent notamment des défis du quotidien comme la gestion des ordures, le civisme routier, la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption ou encore l'entretien des infrastructures de proximité. « La population ne devrait pas tout attendre, ni s'en remettre entièrement aux dirigeants », exhortent ainsi les prélats.

La CEM fait le rapprochement de cette conception de la responsabilité collective avec la concertation nationale à venir. Les évêques demandent aux autorités de créer les conditions d'une véritable expression citoyenne, en garantissant des espaces de dialogue et d'écoute à tous les niveaux. Ils insistent particulièrement sur la nécessité de faire remonter les aspirations des populations de la base, au lieu de restreindre les consultations à la capitale et aux grandes agglomérations.

Respect du délai convenu

« La concertation ne doit pas devenir une simple formalité ni se réduire à la validation de propositions élaborées à l'avance », souligne l'épiscopat. Les évêques catholiques souhaitent que les idées exprimées émanent véritablement de la société civile et des citoyens. L'objectif est de faire de cette démarche un exercice sincère de participation et de coresponsabilité dans la définition de l'avenir du pays. Ils rappellent également que le processus doit impérativement respecter le calendrier initialement fixé. « Que le délai restant soit respecté. Il a été dit dès le départ que ce sera deux ans », insiste la CEM, en référence à la période de transition 2025-2027.

Un climat social préoccupant Au-delà des questions institutionnelles, les évêques dressent un tableau alarmant de la situation sociale. Ils mettent en exergue la persistance de l'insécurité, la prolifération des stupéfiants, l'érosion du pouvoir d'achat et la dégradation des moeurs. La recrudescence des viols sur mineurs, la pratique des avortements clandestins et la propagation du VIH/sida sont également pointées du doigt parmi les fléaux qui fragilisent la société. À cela s'ajoutent la prolifération des fausses informations et des campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook, ainsi que les prises de position partisanes excessives, qu'elles soient laudatrices ou dénigrantes envers le pouvoir.