Madagascar: Grand Rallye De Madagascar - L'équipage Fred-Andry Tahina l'emporte d'un souffle

Au terme d'une dernière spéciale décisive, Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy remportent le Grand Rallye de Madagascar et s'adjugent le titre national 2026.

Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy ont remporté le 46e Grand Rallye de Madagascar, disputé de vendredi à dimanche à Moramanga. Au volant d'une Mitsubishi Yas by CFAO, l'équipage a décroché le titre national 2026 avec 12,8 secondes d'avance sur ses principaux rivaux.

Il a fallu attendre la treizième et dernière spéciale pour départager les deux équipages de tête, tous deux engagés sur des Mitsubishi R4. Frédéric Rabekoto et Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy ont bouclé les treize spéciales en 1 h 43 min 38,2 s. Vainqueurs au classement général et dans la classe R4, ils ont signé cinq meilleurs temps, dont un vendredi et quatre, samedi.

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Frédéric Rabekoto a expliqué avoir perdu du temps dès la première spéciale, lorsqu'une fuite sur une durite de l'échangeur l'a contraint à s'arrêter. L'équipage a haussé le rythme samedi pour combler son retard, puis a géré son avance de 1 min 12 s lors de la dernière journée. Rabekoto avait déjà remporté le Rallye du Boeny et terminé deuxième du Rallye Tour de Tana cette saison.

La victoire se joue à 12,8 secondes

Olivier Ramiandrisoa et Mahenintsoa Randriambololona, engagés sur une Mitsubishi Evo X CFAO Motul R4, ont terminé deuxièmes du rallye et du championnat. Vainqueur du Rallye Tour de Tana, leur équipage a signé huit meilleurs temps à Moramanga, dont deux, vendredi, trois, samedi et trois, dimanche.

Olivier Ramiandrisoa a expliqué avoir attaqué dès le début de la dernière journée pour combler son retard. Après avoir franchi l'arrivée de la Power Stage, la dernière spéciale, sa voiture a effectué plusieurs tonneaux. Les deux membres de l'équipage sont sortis indemnes et ont pu regagner le parc fermé après avoir changé deux roues. Le pilote a reconnu une erreur d'appréciation des notes à l'arrivée de la spéciale.

Le sextuple champion de Madagascar Mathieu Andrianjafy et son copilote Nathanael Young ont complété le podium, entièrement occupé par des équipages de l'ASACM. Sur leur Subaru Orange XXL Jovena, ils ont remporté la classe M12 et terminé à 4 min 58,1 s des vainqueurs. Mathieu Andrianjafy a salué l'organisation du rallye et expliqué avoir préservé sa troisième place malgré la perte du cinquième rapport dès la première journée.

Tahina Razafinjoelina et sa fille Fifaliana, sur Subaru, ont terminé quatrièmes, devant Heman Ratsimbaharisoa et Koloina Rabetokotany, du TMF, également sur Subaru.