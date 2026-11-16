Madagascar: APPUI - Fanjiry renforce les capacités économiques des agriculteurs

L'association Fanjiry soutient les agriculteurs, les artisans et les associations féminines d'Avaradrano et du Vakinankaratra par des dons de matériel et de fournitures.

L'association Fanjiry, présidée par la Première dame, Elisa Randrianirina, a remis du matériel et des fournitures à des agriculteurs, à des artisans et à des associations du district d'Avaradrano et de la région du Vakinankaratra. Dans un communiqué publié ce week-end, l'association indique que ces dons visent à renforcer durablement les moyens de subsistance et l'autonomie économique des agriculteurs et des associations féminines.

À Talata-Volonondry et à Ambohitrabiby, les agriculteurs ont reçu un sac de semences de maïs, un sac de haricots, 240 sachets de semences de légumes et dix sacs d'engrais. Le matériel remis comprend 50 bêches, cinq brouettes, des arrosoirs et deux pulvérisateurs.

Les fabricants de koba ont reçu deux fûts et trois sacs contenant respectivement du sucre, de la farine de riz et des arachides. L'association des lavandières a reçu des seaux, des bassines, des gobelets, du savon et de la lessive. L'association des artisans a, quant à elle, reçu des machines à coudre et des accessoires de couture pour améliorer sa production.

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Soutien

Dans la commune de Masindray, 35 associations ont bénéficié de cette distribution. Parmi les dons figurent 39 sacs de riz, 25 bassines, 25 seaux, 24 gobelets, sept machines à coudre, 50 bêches, cinq brouettes, dix arrosoirs et deux pulvérisateurs. L'association a également remis neuf l ots de maillots, 35 gilets, 35 tee-shirts et 35 bâtons. Les agriculteurs de la commune ont reçu un sac de semences de maïs, un sac de haricots, dix sacs d'engrais et 600 sachets de semences de légumes.

Dans le Vakinankaratra, 1 600 agriculteurs ont également bénéficié du soutien de Fanjiry, le 11 novembre, au gymnase de Vatofotsy, à Antsirabe.