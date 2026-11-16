Madagascar: Filière Orge - Les revenus des paysans s'effondrent à Betafo

La baisse des commandes et des prix d'achat fragilise les producteurs d'orge à Betafo et compromet le financement de la campagne rizicole.

Alors que les surfaces cultivées s'effritent de 27 %, les producteurs voient leurs revenus chuter. À Betafo, dans le Vakinankaratra, les paysans s'inquiètent des répercussions de la fiscalité brassicole sur l'ensemble de leur cycle agricole. La situation empire pour les producteurs d'orge. À Betafo, dans la région du Vakinankaratra, les paysans sont contraints de rogner leurs surfaces cultivées et voient leurs revenus s'effondrer, impuissants.

« Nous sommes désemparés et nous nous appauvrissons progressivement », confie Paulette Lucienne Razafimalala, productrice d'orge au fokontany d'Atsimo Tsena, dans la commune de Betafo. Elle résume en une phrase le désarroi de tout un bassin agricole. En effet, les superficies dédiées à l'orge sont tombées à 1 600 hectares en 2026, contre 2 200 auparavant, tandis que le nombre de producteurs a chuté de 25 % : ils étaient près de 20 000 en 2025 ; ils ne sont plus que 15 000 cette année.

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Dans ce district, les cultivateurs, confrontés à la baisse des intrants et des débouchés, dénoncent une crise directement liée à la hausse progressive des droits d'accises sur la bière, dont l'orge constitue la matière première essentielle. Depuis 2024, cette fiscalité a grimpé -- avec l'introduction d'une surtaxe d'au moins 100 ariary par litre, suivie de la fixation d'un montant plancher de 850 ariary par litre pour la bière de malt titrant 4° ou moins dans la loi de finances initiale 2026 --, entraînant la contraction des carnets de commandes et une baisse des revenus chez les producteurs.

Ces alertes répétées ont toutefois poussé l'exécutif à entamer un ajustement à la baisse du plancher des droits d'accises lors de la loi de finances rectificative 2026 (ramené à 750 ariary), puis à proposer un nouveau recul à 700 ariary par litre dans le projet de loi de finances 2027, assorti d'une protection douanière de 30 % sur les bières importées. Le ministre de l'Économie et des Finances, le Dr Herinjatovo Ramiarison, a expliqué vendredi à la télévision nationale que le budget 2027 visait précisément à soutenir la productivité locale et à protéger les secteurs porteurs, à l'image de l'agriculture, face aux produits importés.

L'effet de ciseaux sur la riziculture

Mais en attendant les effets concrets de ces ajustements sur le terrain, les paysans demeurent dans l'incertitude. Auparavant, les exploitants pouvaient consacrer à l'orge l'ensemble des parcelles dont ils disposaient selon leurs capacités. Aujourd'hui, les surfaces contractualisées sont revues à la baisse.

« Non seulement les superficies mises en culture ont été réduites, mais les intrants financés par l'entreprise ainsi que les volumes de production ont également diminué », déplore Paulette Lucienne Razafimalala.

Un constat partagé par Jean-Pierre Rakotondrainibe, cultivateur à Mandritsara, dans le district de Betafo : « Notre situation économique est déjà précaire et, pour beaucoup d'entre nous, la production d'orge constitue notre principal moyen de subsistance, mais aussi la source de financement qui nous permet de réinvestir dans d'autres activités agricoles. » Son témoignage illustre un véritable effet de ciseaux. Avec moins de trésorerie, les familles peinent d'abord à couvrir leurs dépenses quotidiennes. Elles perdent surtout leur capacité d'autofinancement pour la campagne suivante, notamment pour le riz cultivé en rotation après la récolte d'orge.

La crise touche ainsi l'ensemble de l'économie du ménage rural. Implantée depuis 1976 dans trois grandes régions -- la Haute Matsiatra, le Vakinankaratra et l'Amoron'i Mania --, cette céréale destinée à la malterie assure depuis cinquante ans un revenu de contre-saison vital à des milliers de familles paysannes. Itamara Otton Légende photo : Les surfaces cultivées d'orge sont passées de 2 200 hectares à seulement 1 600 hectares cette année.