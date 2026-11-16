Madagascar: Théâtre - Jubilé FMTM - La troupe Randrana ouvre la scène avec « Rafotsy saro-piaro »

À l'occasion des 75 ans du Fikambanan'ny Mpanao Teatra Malagasy, la troupe Randrana a lancé les festivités avec une comédie qui aborde les conséquences de la jalousie au sein du couple.

La salle d'Ivokolo Analakely affichait complet, ce samedi. Jeunes, adultes et familles ont répondu présent pour assister à « Rafotsy saro-piaro », la pièce choisie par la troupe Randrana pour ouvrir les célébrations du 75e anniversaire du Fikambanan'ny Mpanao Teatra Malagasy (FMTM). Une affluence qui témoigne de l'intérêt du public pour le théâtre malgache, mais aussi de la nécessité de renforcer sa promotion auprès des nouvelles générations.

Écrite par Herinina, fondateur et président de la troupe Randrana, la pièce met en scène Ranivo, une femme qui entretient une jalousie excessive envers son mari, Ralay, soupçonné de la tromper. Parents de deux enfants, les personnages évoluent dans un décor soigneusement aménagé, reproduisant l'intérieur d'un foyer avec son salon et ses meubles.

La représentation associe jeu théâtral et musique, les six comédiens interprétant également des chansons originales qui accompagnent l'intrigue.

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À travers cette comédie, la compagnie souhaite transmettre une réflexion sur la jalousie, considérée comme un mal susceptible de fragiliser aussi bien le couple que les relations sociales. « La jalousie est une maladie qui peut détruire un foyer et même les relations avec notre entourage. Il faut apprendre à se maîtriser, à réfléchir et à prendre du recul», explique Herinina. Parcours artistique Le choix de cette oeuvre revêt également une dimension particulière pour la troupe, qui célèbre ses vingt ans d'existence. Fondée en octobre 2006 à Imerinafovoany, à Talatamaty, Randrana a présenté cette pièce pour la première fois en avril 2008, lors de sa première participation au FMTM.

Écrite en 2007, « Rafotsy saro-piaro » est ainsi reprise pour la cinquième fois. Son auteur en a également composé les chansons, parmi lesquelles « Ny vady tiako», « Tsy tiako ho sainina » et « Tsy dia fidiny ho ahy ».

Créations

La compagnie compte aujourd'hui une quarantaine de membres qui se sont succédé au fil des années, avec l'arrivée de nouveaux comédiens issus des jeunes générations. Elle a déjà assuré vingt-cinq représentations à Antananarivo et en province. Reconnue pour son approche poétique de la scène, Randrana cherche aujourd'hui à intégrer davantage de créations contemporaines, tout en privilégiant les oeuvres conçues et interprétées par ses propres membres.

Du côté du FMTM, la satisfaction est également au rendez-vous. « Nous sommes heureux de constater que les jeunes apprécient le théâtre. Le problème réside surtout dans le manque de sensibilisation et de communication pour encourager davantage leur intérêt pour cet art », souligne Solohery Ramamonjy, vice-président de l'association.

Il se réjouit de l'accueil réservé à cette première représentation et des retours du public, rappelant que les quatre troupes participantes ont accepté de consacrer leur temps bénévolement à cette célébration. Après Randrana, la troupe Jeanette prendra le relais le 21 novembre avec « Marie Rose » et un spectacle de rindran-kira teatraly. Orimbato présentera « Tsy maty paika voatondro iray » le 5 décembre, avant que Sakaizan'ny Teatra Malagasy ne clôture le programme le 12 décembre avec « Ilay fitaratro ».

Ces quatre représentations, gratuites et d'une durée de deux heures chacune, entendent rapprocher le théâtre du public et assurer sa transmission aux générations futures.