Madagascar: RUGBY - Le RCTS mise sur la fidélité de ses partenaires

Le Rugby Club Tanora Soavimasoandro (RCTS) a réuni ses partenaires samedi à Imamba pour la 14e édition de la journée qui leur est consacrée. Le club les a remerciés pour leur soutien et leur a présenté ses projets, dont la construction d'un dortoir et l'aménagement d'une salle de formation professionnelle.

Partenaires, invités et membres du club ont assisté à une démonstration de rugby avant de partager un repas. La présidente du RCTS, Rojo Hasimamy Razafimbololona, a salué la contribution de ses partenaires au développement du club. « Si le RCTS est là où il est aujourd'hui, c'est grâce à vous », leur a-t-elle déclaré.

L'histoire du club remonte à 1999, un an avant sa création officielle en 2000. Son école de rugby a ouvert en 2008. Le RCTS rassemble aujourd'hui près de 400 joueurs et joueuses, toutes catégories d'âge confondues, et dispose également d'une section de basket-ball. L'équipe masculine de rugby évolue en Top 20. L'équipe féminine, engagée en première division, a terminé quatrième cette saison.

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Le RCTS prévoit de construire un dortoir pour accueillir les joueurs et joueuses venus des provinces. Le club envisage aussi d'aménager une salle de formation professionnelle, notamment pour aider les joueuses à préparer leur reconversion après leur carrière sportive.

La présidente a également demandé à l'État malgache d'inscrire au nom du club le domaine d'Imamba, où se déroulent ses activités.

Présent à cette journée, l'ambassadeur de France, Jean-Marc Grosgurin, a salué l'initiative et les vingt-six ans d'existence du club. Il a encouragé les partenaires à poursuivre leur soutien au RCTS.