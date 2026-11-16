Madagascar: Les infrastructures de la Jirama victimes de vandalisme

16 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Plusieurs installations de la Jirama ont été dégradées, a annoncé son directeur général, le général Hajatiana Rasolomanana, lors d'une conférence de presse. La semaine dernière, trois poteaux électriques ont été sciés à Toamasina. Leur chute a perturbé l'approvisionnement en électricité dans plusieurs quartiers de la ville.

À Antananarivo, la situation est aussi préoccupante. Des câbles électriques ont également été endommagés à Anosivavaka. Une infrastructure d'adduction d'eau a aussi été visée à Mandroseza, provoquant des interruptions de la distribution. Face à cette situation, la Jirama hausse le ton. Elle qualifie ces actes de vandalisme menaçant directement l'ordre public, l'économie et l'intérêt national. « Ce n'est pas seulement la Jirama qui est touchée, mais surtout la population malgache», souligne-t-elle.

L'État annonce ainsi un renforcement de la protection des infrastructures stratégiques sur l'ensemble du territoire, en collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. Une enquête approfondie est par ailleurs en cours pour identifier tous les responsables, des exécutants aux éventuels commanditaires et financeurs. La Jirama appelle également la population, notamment les Fokontany, à signaler tout comportement suspect. Les autorités privilégient la piste d'actes prémédités de déstabilisation plutôt que celle de simples vols. Toutefois, les auteurs des faits n'ont pas encore été identifiés. L'État affirme vouloir laisser l'enquête établir les responsabilités.

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