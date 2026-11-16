Madagascar: CAMPAGNE 2026 - Les exportations visent 18 000 tonnes de litchis

La campagne d'exportation de litchis 2026 s'ouvre le 19 novembre à 18 h dans les régions Atsinanana et Analanjirofo. Les exportateurs prévoient d'expédier environ 18 000 tonnes de fruits, notamment vers les marchés européens et russe, ainsi que vers Dubaï et Mayotte.

La date d'ouverture a été fixée le 14 novembre à Toamasina, à l'issue d'une réunion entre le Groupement des exportateurs de litchis (GEL), les autorités régionales et les autres acteurs de la filière. La campagne constitue une source de revenus pour de nombreux ménages des zones productrices. De la récolte au transport, en passant par la collecte et le conditionnement, elle mobilise une main-d'oeuvre importante.

Malgré les dégâts causés par le cyclone Gezani à Toamasina I et II, les contrôles menés sur le terrain par le Centre technique horticole de Toamasina (CTHT) indiquent que la production disponible répond aux exigences de l'exportation. La mission s'est achevée vendredi, avant la fixation de la date d'ouverture.

Les deux premiers navires devraient transporter environ 7 500 tonnes de litchis chacun. Les professionnels de la filière prévoient de charger les fruits en moins d'une semaine afin de préserver leur qualité.

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Le guichet unique chargé de traiter les dossiers des exportateurs et des collecteurs ouvrira le 16 novembre à 14 h. Il regroupera les services concernés pour faciliter les formalités. Les prix d'achat de référence, dont dépendent les recettes des producteurs, seront annoncés le même jour, à l'issue d'une concertation entre les responsables et les acteurs de la filière.

Les autorités régionales ont également annoncé un renforcement des contrôles sur la gestion des déchets issus des activités d'exportation. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des règles.