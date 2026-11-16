Madagascar: Patrimoine Urbain - La famille Garbit rénove les escaliers d'Analakely

Les escaliers qui relient Analakely à Antaninarenina, près de la pharmacie Pergola, ont été rénovés vendredi 13 novembre à l'initiative des descendants d'Hubert Garbit, ancien gouverneur général de Madagascar. Menée en collaboration avec la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), cette opération remet en lumière la question de l'entretien des équipements publics dans la capitale.

Les travaux ont porté sur le nettoyage et la remise en état des marches ainsi que sur la pose de garde-corps. Un éclairage doit encore être installé pour faciliter le passage des piétons la nuit. Une plaque commémorative retrace l'histoire de ces escaliers, conçus par Hubert Garbit et qui portent son nom.

La famille Garbit a financé l'intégralité des travaux en hommage à son aïeul. De son côté, la CUA a pris en charge la rénovation du tunnel d'Ambohidahy, où elle a fait repeindre l'intérieur et poser des garde-corps pour les piétons. Selon Nirina Thierry Ralaiharison, premier vice-président de la délégation spéciale, cette opération prolonge la collaboration entre la commune et la famille Garbit.

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Très fréquentés au quotidien, les escaliers auront besoin d'un entretien régulier pour rester en bon état. Le financement privé a permis leur remise en état. Le suivi des installations dans la durée reste un enjeu pour la commune.