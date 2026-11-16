Congo-Kinshasa: XXe Sommet de la Francophonie - Le Président Félix Tshisekedi participe à l'ouverture des travaux à Phnom Penh

Ce dimanche 15 novembre 2026, à Phnom Penh, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à l'ouverture des travaux du XXe Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), placés sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable ».

Ces assises de haut niveau réunissent à Phnom Penh les dirigeants francophones autour des impératifs de paix et de coopération, tout en plaçant l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat féminin, le numérique et l'intelligence artificielle au centre des priorités.

Au Centre international de conférences de Phnom Penh, où se retrouvent près de 90 délégations, dont une dizaine de Chefs d'État, les interventions ont mis en lumière le rôle que la Francophonie entend jouer face aux tensions internationales.

Pour le Cambodge, l'organisation de ce sommet marque la volonté du royaume de renforcer sa place dans l'espace francophone et de contribuer au rapprochement entre l'Asie et les autres régions du monde. Une ambition défendue par le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, qui a également rendu hommage au Roi-Père Norodom Sihanouk, l'un des artisans de la création de l'organisation.

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« Nous voulons faire de Phnom Penh un pont entre l'Asie et le monde francophone. Car notre monde se divise, la confiance recule. Plus que jamais, la francophonie doit rester le lieu où l'on privilégie le dialogue et où le droit protège chacun ».

Cette dimension historique occupe une place particulière dans les échanges. Marqué par plusieurs décennies de conflits, le Cambodge accueille aujourd'hui une communauté d'États dont il partage l'attachement au dialogue et à la coopération. Un message également porté par la monarchie cambodgienne lors de la cérémonie inaugurale.

L'ouverture du Sommet offre aussi l'occasion de réaffirmer le caractère universel de la Francophonie. Le Président français Emmanuel Macron, président en exercice sortant, a rappelé que cette communauté ne saurait être limitée à un territoire ou à un continent. Selon lui, son retour en Asie, après trente années, illustre la diversité de ses membres et la richesse de leur héritage commun.

Sur le fonctionnement de l'organisation, le dirigeant français a particulièrement insisté sur la recherche du consensus, qu'il considère comme un principe essentiel à préserver dans les prises de décision collectives.

La participation du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces assises s'inscrit dans le cadre des échanges entre les États et gouvernements membres de l'OIF.

Les échanges engagés à Phnom Penh ouvrent ainsi une nouvelle étape dans la définition des priorités de la Francophonie. Entre les orientations politiques attendues à l'issue des travaux et le renouvellement de son Secrétariat général, dont la désignation est prévue ce lundi 16 novembre, l'organisation s'apprête à entrer dans une ère nouvelle pour la poursuite de son action.