Tunisie: Budget Santé 2027 - 6 milliards de dinars face aux urgences du système de santé tunisien

Pénurie de médicaments, infrastructures dégradées, déficit en personnel, délais de rendez-vous interminables, les députés ont placé ces dossiers au coeur du débat sur le budget de la mission Santé 2027, dimanche au Palais du Bardo, lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD).

Ils ont réclamé une révision des priorités, des crédits supplémentaires, l'équité d'accès aux soins entre régions et une nouvelle carte sanitaire alors que l'État déploie le plan stratégique de santé à l'horizon 2035. Les ressources de la mission atteignent 6 035 millions de dinars (MD) en 2027, contre 5 548 MD en 2026, soit +487 MD (8,78%), selon le rapport conjoint des commissions de l'ARP et du CNRD. Insuffisant, estiment plusieurs élus. Fawzi Daas a rappelé que la santé ne pèse que 6,88% du budget de l'État, contre 15% recommandés par la Déclaration d'Abuja (2001).

La députée Manel Bdida a jugé la hausse de 8% inférieure aux besoins, 67% des crédits servant à payer les salaires et le recrutement annoncé de 4 000 agents et cadres insuffisant. Elle a ajouté que le secteur public compte 150 psychiatres au plus, dont 40 pédopsychiatres, et une centaine de psychologues. Mohamed Ali a dénoncé « l'écart entre les objectifs affichés et la réalité des hôpitaux », déplorant des dettes des caisses sociales, retards de transferts à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), arriérés dus à la Pharmacie centrale.

Selon lui, plus de 66% des jeunes médecins attendent leurs indemnités de garde depuis plus de six mois. Il a évoqué, d'après des données préliminaires, plus de 200 décès dans des établissements de santé durant l'été 2026, sur fond de canicule et de coupures d'électricité. Il a demandé au ministère de la Santé de publier les résultats d'éventuelles enquêtes.

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De son côté, Adel Ben Dhiaf a cité le centre de santé intermédiaire de Sidi Hassine, dont les unités de soins dentaires et de radiologie sont à l'arrêt depuis plus de deux mois. La députée Sonia Ben Mabrouk a dénoncé des délais de rendez-vous pouvant atteindre un an. La députée Olfa Marouani, elle, a imputé aux lobbies de l'importation l'absence d'une vingtaine de médicaments vitaux et des perturbations pour environ 70 autres.

De nombreux élus ont enfin réclamé, dans leurs régions, des centres de santé de base, des banques de sang, des centres d'hémodialyse et des mesures contre l'émigration du personnel médical.