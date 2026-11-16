Tunisie: LIC'26 - Chercheurs et experts réunis autour des défis de la transformation des organisations

Fort de la réussite des neuf précédentes éditions de la conférence ainsi que de la collaboration fructueuse entre chercheurs, praticiens et acteurs de la société civile, le Laboratoire Interdisciplinaire de Gestion Université-Entreprise (LIGUE-ISCAE, Université de la Manouba) organise, les 27 et 28 novembre 2026 (Hôtel Regency, Gammarth, Tunis), la dixième édition de sa conférence internationale consacrée aux transitions des organisations. L'événement se tient sous l'égide de l'Université de la Manouba, accréditée par le Centre national britannique pour l'entrepreneuriat dans l'éducation et l'économie comme la première université entrepreneuriale en Afrique et dans la région MENA.

Lors de la 9ème édition, les conférenciers ont exploré les tensions entre durabilité, gouvernance et transformation des modèles organisationnels. Dans la continuité de ces réflexions, le comité scientifique de la 10ème édition invite les chercheurs et experts en sciences de gestion à approfondir l'analyse de la vulnérabilité organisationnelle, telle qu'elle émerge et se reconfigure face à des crises qui tendent à devenir une « norme troublante ».

La multiplication et l'intensification de ces crises exposent en effet les organisations à des disruptions majeures qui les rendent de plus en plus vulnérables. Qu'elles soient sanitaires, climatiques, géopolitiques, économiques ou technologiques, ces crises s'entrecroisent et s'amplifient, constituant un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu (VUCA) qui redéfinit le paysage des risques auxquels les organisations sont désormais confrontées.

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Cette nouvelle réalité constitue un cadre analytique central pour appréhender les tensions entre stabilité et transformation, performance et soutenabilité, contrôle et adaptation. La LIC'26 propose ainsi d'explorer les vulnérabilités organisationnelles non comme de simples fragilités, mais comme de véritables révélateurs et catalyseurs des transformations contemporaines : qu'elles soient humaines, technologiques, financières, institutionnelles, écologiques ou stratégiques, comment peuvent-elles être appréhendées, gouvernées et transformées en leviers de résilience, d'adaptation et d'innovation ?

C'est dans cet esprit que la 10ème édition de la conférence annuelle du LIGUE (LIC'26) ouvre un espace de réflexion et de dialogue interdisciplinaire autour de six axes majeurs, couvrant les principales dimensions (humaine, technologique, financière, comptable, marchande, institutionnelle et écologique) par lesquelles la vulnérabilité organisationnelle se manifeste et se transforme.

Thème I : Finance, audit, contrôle et gouvernance face aux vulnérabilités

Thème II : Entrepreneuriat, innovation et vulnérabilités des écosystèmes d'affaires

Thème III : Management, GRH, numérique et vulnérabilités humaines et technologiques

Thème IV : Marketing, consommation et vulnérabilités des marchés

Thème V : Transitions écologiques, gouvernance RSE et vulnérabilités organisationnelles

Thème VI : Comptabilité, fiscalité et durabilité face aux vulnérabilités organisationnelles

La conférence du LIGUE (LIC'26) vise à apporter des réponses théoriques et empiriques aux défis posés par la vulnérabilité organisationnelle, à susciter des réflexions interdisciplinaires et à identifier les trajectoires de résilience en croisant les perspectives académiques et professionnelles. Elle entend ainsi encourager les travaux qui analysent la complexité de ces vulnérabilités dans toutes leurs déclinaisons, afin d'enrichir la réflexion théorique et empirique sur les trajectoires de transformation des organisations.

Cette 10ème édition est organisée en partenariat avec la Chaire UNESCO de l'Enseignement Supérieur pour le Développement Durable en Afrique, le Centre de Recherche en Business to Business Marketing de l'Académie de Marketing, l'Université de Bournemouth (Royaume-Uni), l'Association pour la Promotion de l'Innovation et de la Qualité (APIQ), l'Association Tunisienne de Comptabilité (ATC) et l'Association Alumni ISCAE. Elle bénéficie également du soutien du laboratoire ECCOFIGES de l'Université de la Manouba.

Plus de 250 chercheurs, professionnels et représentants de la société civile sont attendus. Ils contribueront activement aux débats consacrés aux enjeux contemporains des transformations sociétales et organisationnelles. La présidence générale de la conférence est assurée par la Pr Hanen Moalla, Professeure en comptabilité à l'ISCAE, avec comme co-présidentes la Pr Feten Arfaoui, Maître de conférences en comptabilité à l'ISG de Tunis, et la Pr Hanen Khanchel, Maître-assistante HDR en management à l'IHEC Carthage.

Les principaux conférenciers de la LIC'26

Aziza LAGUECIR est Professeure titulaire en contrôle de gestion et pilotage de la performance à SKEMA Business School, Lille France. Elle y dirige aussi un programme MS en contrôle de gestion, audit et système d'information. Elle est éditrice associée des revues Accounting Forum et Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.

Khaled HUSSAINEY est Professeur de Comptabilité à l'Albert Gubay Business School, Bangor University, Royaume-Uni, où il dirige le groupe de recherche « Accounting and Governance » de l'Institute of European Finance. Il est rédacteur en chef du Journal of Financial Reporting and Accounting et de l'International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation.

Hèla YOUSFI est Maître de conférences HDR en sociologie des organisations à l'Université Paris Dauphine-PSL (laboratoire DRM-MOST), France. Elle a reçu en 2024 le Best Paper Award de la division Critical Management Studies de l'Academy of Management.

Wafa KHLIF est Professeure de Contrôle de gestion, Comptabilité et Audit à TBS Education (Barcelone, Espagne), où elle a dirigé le laboratoire de recherche Accounting, Auditing and Control (2020-2024).

Comme pour la majorité des précédentes éditions de la conférence du LIGUE, des éditeurs de revues et d'ouvrages collectifs scientifiques ont fait confiance à l'équipe du LIGUE et à ses partenaires en acceptant de dédier des numéros spéciaux de revues figurant dans des classements reconnus à l'échelle internationale ainsi que des ouvrages collectifs d'éditeurs de renommée internationale :

Arab Journal of Administrative Sciences (Université du Koweït)

Journal of Sustainable Finance and Accounting (Elsevier - ASFAAG)

Journal of Business and Socio-economic Development (Emerald Publishing)

Journal of Financial Reporting and Accounting (Emerald Publishing)

International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation (Inderscience)

Fintech and Digital Accounting Review (Emerald Publishing - GUST)

Revue de la Recherche Qualitative en Management (2RQM)

Ouvrage collectif Springer : « Critical Perspectives on the ESG-FinTech Nexus: Generative AI, ESG Controversies, and the Paradox of Creative Destruction »

Ouvrage collectif Springer : « AI-driven Innovations and Circular Economy Transitions: Unearthing Environmental, Social, and Governance Paradoxes »

Faut-il rappeler que le Laboratoire Interdisciplinaire de Gestion Université-Entreprise (LIGUE) a été fondé en 1999 ? Il est ainsi le premier et le plus ancien laboratoire en sciences de gestion en Tunisie et la structure phare de la recherche scientifique à l'ISCAE. Il dispose d'une longue tradition de recherche intégrant toutes les dimensions de la gestion et ancrée dans la réalité du contexte socio-économique tunisien. Composé de plus de 150 membres répartis en 5 équipes de recherche, le LIGUE fédère des compétences issues de différentes disciplines (finance, comptabilité, marketing, management et gestion des ressources humaines) et de plusieurs institutions universitaires, dont l'ISCAE Manouba, l'ESCT Manouba, l'IHEC Carthage, l'IHEC Sfax, l'ISG Sousse, l'ESSEC de Tunis et TBS Tunis. Une vision commune guide ses chercheurs : être les accompagnateurs privilégiés des organisations tunisiennes sur la voie de la performance globale.

En définitive, cette 10ème édition de la conférence est l'occasion pour le LIGUE, encore une fois, d'ériger des ponts entre l'université et le monde socio-économique pour une réflexion commune autour d'une problématique d'actualité : comment transformer les vulnérabilités des organisations en leviers de résilience et d'innovation, à travers une action collective co-construite entre le monde de la recherche et les entreprises.