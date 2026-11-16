Tunisie: Budget 2027 - Près de 500 millions de dinars consacrés à la culture au pays

La mission du ministère des Affaires culturelles a progressé d'environ 8% dans le projet de budget de l'Etat pour 2027 pour atteindre près de 500 millions de dinars (MD), contre 460,969 MD en 2026.

Ces chiffres ont été présentés dimanche soir lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD), en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi. Le rapport commun de la commission du tourisme, de la culture, des services et de l'artisanat de l'ARP et de celle de l'investissement et de la coopération internationale du CNRD a ouvert les débats. Il a détaillé les principaux crédits, les orientations du ministère et ses priorités.

Par programme, l'action culturelle reçoit 281,333 MD, le patrimoine 79,664 MD, les arts 66,274 MD, le livre et la lecture 37,707 MD, et le pilotage et l'appui 35,022 MD. Près de 5 MD financeront un laboratoire national de datation du patrimoine équipé de techniques modernes dont le carbone 14, pour déterminer l'âge des pièces archéologiques et analyser leur composition. Il renforcera les capacités nationales de recherche et réduira le recours aux laboratoires étrangers avec les coûts et délais induits.

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Une enveloppe de 2,5 MD est réservée à l'inventaire général du patrimoine architectural des XIXe et XXe siècles afin de constituer une base de données nationale. Deux MD iront à la restauration, à la réhabilitation et à la protection des monuments et sites archéologiques ainsi qu'à l'aménagement des musées et au renouvellement de la muséographie.

Un montant de 1,9 MD couvrira la protection des sites archéologiques, la numérisation du patrimoine, la délimitation et la cartographie des sites et l'entretien des médinas. Tout en soulignant que le projet d'auto-assurance des monuments, sites et musées (1,7 MD) a dépassé 75% d'avancement, le rapport a confirmé la poursuite des travaux. S'agissant du patrimoine immatériel, la préparation des dossiers d'inscription à l'UNESCO se poursuit, notamment, pour la jebba tunisienne et la tenue de la mariée d'El Hdiya.

Près de 20 MD sont prévus pour les espaces d'accueil et les services au musée du Bardo, à l'amphithéâtre d'El Jem et dans plusieurs grands sites. Une enveloppe de 2,5 MD sera consacrée à quatre institutions spécialisées, en l'occurrence, le musée des instruments de musique à Ennejma Ezzahra, la Maison de la Méditerranée, le Centre national de la céramique d'art « Sidi Kacem Jlizi » et le pôle de création « Makan » à La Marsa.

Les études du musée des savoirs et savoir-faire des femmes de Sejnane, d'un coût global avoisinant 5 MD, seront lancées pour documenter cet artisanat inscrit à l'UNESCO. S'y ajoutent également 500 mille dinars pour le cadre statistique culturel tunisien et 200 mille dinars pour la carte nationale des festivals et manifestations culturelles. Enfin, 50 MD soutiendront la production littéraire et artistique, 40 MD les infrastructures de base et numériques des institutions culturelles, et 13 MD les associations culturelles.

Le budget prévoit aussi des systèmes de gestion des droits voisins et des droits de reproduction, ainsi que 900 mille dinars pour les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les habitants des zones rurales et frontalières.