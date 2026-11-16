Ile Maurice: Rs 50 000 d'amende pour un chauffeur d'un camion filmé par les caméras Safe City

Un dépôt sauvage de meubles usagés sur la berge de la Grande-Rivière-Nord-Ouest (GRNO) aura coûté cher à son auteur. La police de l'Environnement de Port-Louis a élucidé une affaire de déversement illégal à Pailles aux abords de la GRNO, grâce aux caméras de surveillance Safe City et à la vigilance d'un habitant de Coromandel.

Ce dernier qui réside sur la rive opposée de la rivière, a alerté la police de l'Environnement sur ce déversement sauvage, dont il a été témoin. L'enquête a démarré le jour même. L'examen des images des caméras Safe City a montré qu'un camion immatriculé en 2004, conforme à la description du plaignant, était entré dans l'avenue menant aux abords de la rivière, le jour du délit, chargé de vieux meubles. Quelques instants plus tard, il en était ressorti sans son chargement.

Au terme d'une enquête approfondie, toujours à l'aide des images des caméras, les enquêteurs ont retrouvé le conducteur qui utilisait le véhicule à cette date et à cette heure. Il travaillait à Coromandel ce jour-là et il a reconnu avoir récupéré de vieux meubles chez un proche, puis les avoir déversés sur le site identifié. Il a reçu un fixed penalty notice pour «dépôt de meubles sur la berge d'une rivière» et devra s'acquitter d'une amende de Rs 50 000 à la cour de Port-Louis dans un délai de 21 jours.