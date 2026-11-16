Ile Maurice: Vijay Makhan - «Nous ne pouvons rester dans l'expectative pendant que Londres et Washington discutent de l'avenir d'un territoire qui nous appartient»

interview

L'option groenlandaise proposée par Andy Burnham est-elle compatible avec la souveraineté de Maurice sur les Chagos ?

Il convient d'abord de rappeler que l'idée d'une concertation tripartite de haut niveau entre Maurice, le RoyaumeUni et les États-Unis, s'inspirant notamment du modèle groenlandais, avait déjà été avancée par Paul Bérenger. J'ai moi-même eu l'occasion de me prononcer publiquement en faveur de l'exploration de cette voie. La proposition aujourd'hui évoquée par Andy Burnham mérite donc notre attention. Il faut toutefois se garder de vouloir transposer mécaniquement un arrangement conçu dans un contexte historique et géopolitique fort différent.

Néanmoins, la présence d'une base militaire étrangère sur un territoire n'implique nullement un transfert de souveraineté. Le Danemark conserve sa souveraineté sur le Groenland, tout en permettant aux États-Unis d'y maintenir des installations militaires. Pourquoi ce qui est acceptable dans l'Atlantique Nord ne le seraitil pas dans l'océan Indien ?

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Encore faut-il rappeler que la souveraineté de Maurice sur l'ensemble de l'archipel, y compris Diego Garcia, ne saurait faire l'objet d'une nouvelle négociation. C'est précisément sur cette base que devrait s'articuler toute formule alternative. On peut négocier les modalités d'utilisation d'une base militaire. On ne saurait négocier indéfiniment une souveraineté qui relève du processus inachevé de décolonisation.

Maurice pourrait-elle accepter un accord inspiré du modèle groenlandais, sans limitation de durée, contrairement aux 99 ans prévus pour Diego Garcia ? Quelles seraient les lignes rouges du gouvernement ?

Il ne m'appartient évidemment pas de préjuger de la position que pourrait adopter le gouvernement mauricien. Mais il me semble qu'il faut distinguer deux choses : la reconnaissance de notre souveraineté et les conditions dans lesquelles l'utilisation de Diego Garcia à des fins militaires pourrait être envisagée. L'accord signé en mai 2025 prévoit déjà une période initiale de 99 ans, avec possibilité de prolongation.

C'est considérable. Faut-il aller jusqu'à envisager un arrangement sans échéance déterminée ? La question mérite une réflexion approfondie, car un engagement de cette nature pourrait lier plusieurs générations et limiter durablement notre liberté d'action.

À mon sens, les lignes rouges devraient être clairement établies : aucune remise en cause de la souveraineté mauricienne, aucune disposition qui viderait cette souveraineté de sa substance et aucune exclusion de Maurice des mécanismes de consultation concernant l'avenir de Diego Garcia.

Il faudrait également prévoir des garanties concernant la sécurité régionale, la protection de l'environnement marin et le respect des engagements internationaux de Maurice. Il y a lieu de souligner ici que Maurice travaille déjà sur la mise en place d'une aire marine protégée autour de l'archipel des Chagos, la «Chagos Archipelago Marine Protected Area».

La souveraineté ne doit pas être simplement reconnue sur le papier. Elle doit pouvoir s'exercer dans les faits, dans le cadre des arrangements librement consentis par Maurice.

Face aux réserves américaines, quelles options diplomatiques Maurice peut-elle envisager pour débloquer les négociations avec Londres et Washington ?

La première exigence est que Maurice conserve l'initiative diplomatique. Nous ne pouvons nous permettre de rester dans l'expectative pendant que Londres et Washington discutent entre eux de l'avenir d'un territoire qui nous appartient.

J'ai déjà préconisé l'exploration de négociations tripartites au plus haut niveau. Cette formule permettrait de prendre directement en considération les préoccupations sécuritaires américaines, tout en maintenant la question de souveraineté au centre des discussions.

Il serait d'ailleurs utile de savoir précisément quelles garanties supplémentaires Washington recherche et en quoi l'accord de mai 2025 ne répondrait pas à ses préoccupations. Maurice doit également rappeler que sa revendication ne repose pas sur une simple prétention politique.

Elle s'inscrit dans un processus de décolonisation dont les fondements juridiques ont été clairement établis par la Cour internationale de Justice et confortés par l'Assemblée générale des Nations unies.

Cela ne signifie pas qu'il faille adopter une posture de confrontation. Bien au contraire. Notre diplomatie doit demeurer ouverte, pragmatique et constructive, sans pour autant céder sur les principes.

Enfin, il importe de ne pas perdre de vue la dimension géopolitique de ce dossier. Diego Garcia représente un enjeu stratégique majeur pour Washington. Maurice peut reconnaître cette réalité sans renoncer à ses droits. C'est précisément dans cette capacité à concilier les impératifs de sécurité des grandes puissances avec les droits légitimes des petits États que réside tout l'enjeu de la négociation.

Maurice ne demande pas à être associée à une décision concernant un territoire étranger. Elle demande à exercer pleinement ses droits sur son propre territoire. C'est toute la différence.