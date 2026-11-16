Ile Maurice: S'inspirer du Groenland, une fausse bonne idée

L'idée, avancée par le Premier ministre britannique Andy Burnham, de s'inspirer de l'accord conclu entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland relance le débat sur les Chagos. Mais la comparaison présente des limites : au Groenland, la souveraineté danoise n'est pas remise en cause, alors qu'aux Chagos, le droit international reconnaît la souveraineté de Maurice. Le traité de 2025 distingue d'ailleurs déjà la souveraineté mauricienne du contrôle militaire de Diego Garcia.

L'avenir des Chagos peut-il se dessiner sur le modèle du Groenland ? C'est désormais l'une des pistes évoquées par le Premier ministre britannique, Andy Burnham, pour débloquer la ratification du traité conclu entre Maurice et le Royaume-Uni, actuellement suspendue par Londres faute de soutien américain.

Alors que ce traité, signé le 22 mai 2025, n'est toujours pas en vigueur, Londres cherche une nouvelle formule susceptible de répondre aux préoccupations de Washington concernant la sécurisation de la base militaire de Diego Garcia.

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Dans un entretien accordé à The Economist, Andy Burnham a évoqué l'accord conclu sur le Groenland comme une possible source d'inspiration, sans toutefois formuler de proposition précise. Cette déclaration intervient après les objections exprimées depuis janvier 2026 par le président américain Donald Trump au traité sur les Chagos. Ce traité prévoit la reconnaissance de la souveraineté mauricienne sur l'archipel, tout en garantissant la poursuite des opérations militaires britanniques et américaines à Diego Garcia pour une période initiale de 99 ans.

Situations incomparables

L'accord signé le 22 septembre 2026 par les États-Unis, le Danemark et le Groenland, qui modifie l'accord de défense de 1951, repose sur un principe : le Groenland demeure sous souveraineté danoise, tandis que les États-Unis bénéficient de possibilités accrues pour développer leur présence militaire sur ce territoire stratégique de l'Arctique.

Cet arrangement permet aux Américains de renforcer leurs installations militaires et interdit aux pays non membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'y établir des installations militaires sans l'accord des parties.

Conclu sans date d'expiration, il resterait applicable même si le Groenland accédait à l'indépendance. Il répond ainsi aux préoccupations sécuritaires américaines sans nécessiter de transfert de souveraineté.

C'est cette distinction qui semble intéresser Londres dans le dossier des Chagos. Le Royaume-Uni chercherait à préserver les intérêts stratégiques américains à Diego Garcia tout en trouvant une formule acceptable pour Maurice.

Or, cette distinction figure déjà dans le traité de 2025 : Maurice y est reconnue souveraine sur l'ensemble de l'archipel, y compris Diego Garcia, conformément à l'article 1. Le traité autorise également le Royaume-Uni à exercer sur cette île les droits nécessaires au fonctionnement de la base militaire.

Selon une source proche du dossier des Chagos, les deux situations ne sont pas comparables. Au Groenland, il s'agit de renforcer des arrangements militaires sur un territoire dont la souveraineté danoise n'est pas contestée, avec le consentement du gouvernement groenlandais, également signataire de l'accord. Aux Chagos, il s'agit d'achever la décolonisation d'un archipel détaché de Maurice en 1965, avant son indépendance.

Dans son avis consultatif de 2019, la Cour internationale de Justice a conclu que ce détachement était illégal et que le Royaume-Uni devait mettre fin à son administration dans les plus brefs délais. Cette position a également été reprise par l'Assemblée générale des Nations unies.

Notre interlocuteur souligne que transposer le modèle groenlandais suppose de déterminer qui tiendrait le rôle du Danemark. S'il s'agit du Royaume-Uni, cette formule reviendrait à maintenir la souveraineté britannique sur l'archipel, en contradiction avec le droit international et la position constante de Maurice. S'il s'agit de Maurice, le modèle n'apporterait rien de fondamentalement nouveau, puisqu'il reprendrait l'architecture du traité de 2025.

Autre différence : l'accord groenlandais vise à étendre une présence américaine jusque-là limitée à la base de Pituffik. À Diego Garcia, les États-Unis disposent déjà d'un accès complet, que le traité de 2025 garantit pour 99 ans. Enfin, au Groenland, Washington a traité directement avec l'État souverain, à savoir le Danemark. À Diego Garcia, en revanche, sa présence repose sur un accord conclu en 1966 avec Londres, auquel Maurice n'est pas partie.

Ce que le traité de 2025 garantit déjà

La souveraineté de Maurice sur l'ensemble des Chagos, y compris Diego Garcia, ne dépend pas d'une formule inspirée du Groenland. Elle est reconnue en droit international et consacrée par le traité de 2025. La principale question en suspens concerne les garanties militaires supplémentaires que Washington pourrait réclamer.

Les États-Unis pourraient notamment chercher à obtenir des droits renforcés concernant l'utilisation et la modernisation de la base, ainsi que des restrictions sur les activités militaires de puissances étrangères dans l'archipel. Une telle disposition viserait à protéger les installations stratégiques américaines dans l'océan Indien.

Mais le traité de 2025 comporte déjà des garanties de cet ordre : le contrôle opérationnel de la base par le Royaume-Uni et les États-Unis, une zone tampon de 24 milles marins autour de Diego Garcia et l'interdiction de toute présence de forces de sécurité étrangères sur les autres îles.

Une autre possibilité serait la mise en place d'un accord tripartite associant directement Maurice, le Royaume-Uni et les États-Unis. Contrairement au traité de 2025, conclu entre Port-Louis et Londres, ce mécanisme permettrait à Washington de participer directement à la définition des garanties militaires.

Ces scénarios restent toutefois hypothétiques. Aucune proposition détaillée reprenant les dispositions de l'accord groenlandais n'a été officiellement rendue publique concernant Diego Garcia.

La question sensible de la durée

L'une des principales interrogations concerne la durée d'un éventuel nouvel arrangement. Le traité de 2025 prévoit une période initiale de 99 ans pour les droits britanniques sur Diego Garcia, prorogeable de 40 ans par accord entre les parties.

L'accord groenlandais, lui, ne comporte aucune date d'expiration. Sa transposition aux Chagos pourrait donc revenir à remplacer un bail à durée déterminée par des engagements militaires sans limitation de durée. Une telle formule offrirait davantage de garanties à Washington, mais risquerait de priver Maurice de toute perspective de recouvrer un jour le plein exercice de sa souveraineté sur Diego Garcia.

La question financière pourrait également revenir au centre des discussions. Le traité de 2025 prévoit des paiements britanniques de 165 millions de livres sterling par an pendant les trois premières années, puis de 120 millions de livres par an de la quatrième à la treizième année, montant ensuite indexé sur l'inflation.

Ces dispositions pourraient faire l'objet de nouvelles négociations si Londres et Port-Louis décidaient de revoir substantiellement leur accord. L'accord groenlandais, d'après les éléments rendus publics, ne prévoit, pour sa part, aucun loyer.

Pour Maurice, l'enjeu serait donc double : obtenir l'entrée en vigueur du traité consacrant sa souveraineté, tout en préservant ses intérêts économiques et sa marge de manoeuvre stratégique.

Décembre, première échéance diplomatique

Cette déclaration intervient après la rencontre entre Navin Ramgoolam et Andy Burnham, en marge du sommet du Commonwealth organisé à Antigua-et-Barbuda, du 1er au 4 novembre.

Selon le communiqué du bureau du Premier ministre, les deux dirigeants ont convenu de travailler à un plan commun pour faire progresser le dossier d'ici à la fin de l'année. Navin Ramgoolam a notamment insisté sur la nécessité d'établir une feuille de route claire, avec une première échéance fixée à décembre 2026.

Reste à déterminer si cette feuille de route inclura une révision des dispositions du traité de 2025 ou une nouvelle architecture juridique associant directement les trois pays. Port-Louis, pour sa part, maintient que sa souveraineté sur l'archipel n'est pas négociable.

Les droits des Chagossiens constituent également un élément incontournable des discussions, notamment en ce qui concerne leur consultation et les perspectives de réinstallation dans certaines îles de l'archipel. Le traité de 2025 permet à Maurice d'organiser cette réinstallation sur les îles autres que Diego Garcia et prévoit un fonds fiduciaire de 40 millions de livres sterling en faveur des Chagossiens.

Misley Mandarin refuse de quitter l'île du coin

Malgré le revers judiciaire subi jeudi, Misley Mandarin (photo) reste déterminé à ne pas quitter l'île du Coin, où il se trouve depuis février avec trois autres Chagossiens. Lors d'un direct sur Facebook hier, il a réaffirmé sa position : «Mo pa pou kite.» La Cour d'appel du British Indian Ocean Territory a pourtant rétabli les avis d'éloignement visant les quatre Chagossiens, annulant ainsi une décision de première instance qui leur était favorable. Leurs représentants légaux comptent poursuivre la bataille judiciaire. Leur avocat, James Tumbridge, a indiqué au journal britannique «The Independent» qu'une demande de recours au Privy Council était en préparation.