Ile Maurice: La MTPA conclut un accord avec BBC Studios

La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et BBC Studios ont signé un accord de partenariat commercial au World Travel Market 2026, qui s'est tenu du 3 au 5 novembre à Londres. Celui-ci prévoit une campagne de promotion de Maurice à travers plusieurs contenus audiovisuels, dont le lancement est prévu en 2027.

Le premier volet de ce partenariat prévoit la réalisation d'un épisode spécial de The Travel Show, le magazine hebdomadaire de BBC News consacré aux voyages. Présenté par Emeline Nsingi Nkosi, journaliste bilingue de la chaîne, ce numéro mettra en avant la gastronomie locale, les paysages de l'île, ses espaces naturels et les initiatives de préservation de la faune. Il sera également décliné en contenus numériques et diffusé à bord de certaines compagnies aériennes. L'émission a, par ailleurs, été récompensée aux Travel Media Awards 2026, remportant le prix Broadcast Programme of the Year.

Le partenariat prévoit aussi la production de The Art of Escape, une série de trois épisodes réalisés par BBC StoryWorks Commercial Productions. Le photographe de voyage, Jack Swynnerton, y participera à travers des rencontres avec des habitants ainsi que des scènes de la vie locale, pour proposer différents regards sur la destination.