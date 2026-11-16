Ile Maurice: 2 181 vies fauchées en 15 ans, un hommage pour ne pas oublier

À l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, une messe a été célébrée le samedi 14 novembre en l'église Sainte-Thérèse, à Curepipe. Un hommage symbolique y a été rendu aux 130 personnes décédées sur les routes mauriciennes depuis le début de l'année, accompagné d'un appel à davantage de responsabilité et de vigilance.

Une messe pour ne pas oublier. Le samedi 14 novembre, l'association Prévention Routière Avant Tout (PRAT) a organisé, en l'église Sainte-Thérèse, à Curepipe, une célébration en mémoire des victimes de la route. C'était la 15e année consécutive, dans le cadre de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route.

Derrière chaque accident de la route, il y a une vie bouleversée, une famille endeuillée et des proches qui doivent apprendre à vivre avec une absence. C'est autour de cette réalité que la cérémonie s'est articulée.

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Des représentants de la police, des pompiers, des premiers secours et de l'Université du troisième âge, ainsi que le ministre des Transports terrestres, Osman Mohamed, étaient présents. Au-delà de l'hommage rendu aux victimes, la rencontre a permis de rappeler que la prévention routière demeure une responsabilité partagée.

Un appel au changement d'attitude

Le célébrant, le père Pierre Piat, a insisté sur la nécessité de changer d'attitude. Selon lui, chacun doit prendre conscience de sa responsabilité sur la route, tout en gardant à l'esprit que personne n'est à l'abri des imprévus. «Les personnes pensent que les accidents n'arrivent qu'aux autres et se permettent, en conséquence, de prendre des risques», a-t-il fait ressortir. Cette perception peut conduire à banaliser les dangers et à adopter des comportements imprudents. La vigilance doit donc être de mise à chaque déplacement.

Prenant également la parole, le caporal Manikion a attiré l'attention sur plusieurs facteurs de risque : la distraction, la vitesse excessive et la fatigue. Il a aussi rappelé l'importance du port de la ceinture de sécurité, du casque pour les motocyclistes et du gilet rétroréfléchissant, autant de précautions qui peuvent contribuer à réduire les conséquences d'un accident.

2 181 décès en 15 ans

Pour Alain Jeannot, président de l'ONG Prévention routière avant tout et du National Road Safety Council, cette journée est aussi l'occasion de mesurer l'ampleur du fléau. Dans son discours, il a rappelé que depuis 2011, soit en 15 ans, 2 181 personnes ont perdu la vie sur les routes de Maurice. À ce bilan s'ajoutent, selon ses estimations, quelque 45 000 blessés graves sur la même période. «Ces chiffres bouleversants sont des visages, des rêves brisés et des familles endeuillées, des blessés portant des séquelles et leurs familles», insistant sur la nécessité de leur témoigner affection et solidarité.

Le coût de ces drames ne se limite pas aux conséquences humaines. Selon Alain Jeannot, les accidents de la route auraient coûté quelque Rs 100 milliards à l'État en 15 ans. Il a également relevé que le nombre de véhicules sur les routes a augmenté de 91 % depuis 2011. Dans ce contexte, il a salué le travail des policiers, des pompiers, des autorités routières, du ministère des Transports terrestres, des bénévoles, des soignants et des secouristes, qui contribuent à la prévention des accidents et à la prise en charge des victimes.

La souffrance des familles

Au-delà des chiffres, c'est surtout la souffrance des familles qui reste difficile à mesurer. Alain Jeannot a évoqué le témoignage d'une cousine vivant en Australie, qui a perdu son fils de 40 ans dans un accident de moto, percuté par un véhicule qui avait brûle un feu rouge. Depuis ce drame, le quotidien de cette mère est profondément marqué par le deuil : nuits blanches, visites répétées sur les lieux de l'accident, difficulté à supporter la vue d'un véhicule d'urgence ou le bruit des sirènes d'une ambulance.

Cette femme bénéficie aujourd'hui d'un accompagnement auprès de professionnels spécialisés dans le soutien aux personnes endeuillées. Pour Alain Jeannot, cet exemple met en lumière une dimension souvent moins visible des accidents de la route : les traumatismes psychologiques vécus par les proches des victimes. Il estime qu'un dispositif de soutien psychologique similaire mériterait d'être envisagé à Maurice, afin que les familles endeuillées puissent bénéficier d'un d'accompagnement adapté.

130 fleurs pour 130 vies perdues

L'un des moments les plus marquants de la célébration a été le dépôt d'un bouquet de 130 fleurs devant la croix. Chacune symbolise une personne décédée sur nos routes depuis janvier 2026. Un geste sobre, mais chargé de sens, pour rappeler que derrière ce bilan se trouvent autant de vies et d'histoires interrompues.

Alain Jeannot a également appelé à un engagement renouvelé, tant individuel que collectif, en faveur de la sécurité routière. Le respect du code de la route, la prudence au volant, mais aussi l'attention portée aux infrastructures et au bon état des véhicules, doivent, selon lui, rester au coeur des efforts de prévention. Évoquant la lumière des vitraux de l'église Sainte-Thérèse, il a souhaité qu'elle éclaire aussi les consciences et encourage davantage de prudence sur les routes.