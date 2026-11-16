Algérie: Le président de la République se félicite des acquis réalisés par le secteur de la Justice

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, s'est félicité, dimanche, des acquis réalisés, ces dernières années, par le secteur de la justice, lesquels "ont créé un environnement propice permettant au système judiciaire de s'acquitter de ses nobles missions".

Présidant l'ouverture de l'année judiciaire 2026-2027 à la Cour suprême, en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement et de cadres supérieurs, le président de la République a salué "les femmes et les hommes de la magistrature qui veillent à l'application de la loi, guidés par une conscience professionnelle et le sens de l'honneur de leur profession".

"Je salue hautement tout ce que la justice a accompli pour préserver l'économie, protéger le pays et lutter sans relâche contre la corruption", a-t-il poursuivi.

Le président de la République s'est également félicité des acquis réalisés à la faveur des réformes qu'a connues, ces dernières années, le secteur de la justice, lesquelles "ont créé un environnement propice permettant au

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système judiciaire de s'acquitter de ses nobles missions en matière de prévention et de répression de la criminalité, de lutte contre la corruption et les dérives, ainsi que de protection des valeurs et de l'identité nationales".

Il a, par ailleurs, salué la transformation numérique opérée par le secteur de la justice, en phase avec les mutations que connaît la société et le monde dans son ensemble.

"Il n'y a pas de place en Algérie pour les pratiques qui prévalaient à l'époque de la issaba, telles que le mépris de la loi, en usant d'une influence factice", a-t-il martelé, considérant que "la loi algérienne constitue un modèle pour de nombreux pays".

Le président de la République a, à cet égard, assuré que l'Algérie "se trouve actuellement dans une phase où la justice doit s'adapter face à la propagation des phénomènes de cupidité et d'enrichissement illicite, ainsi qu'à tous les comportements immoraux qui menacent le tissu social".

Il a, par ailleurs, indiqué avoir veillé à "garantir l'immunité et la protection des magistrats à travers leur statut particulier", et ce conformément à ses engagements.

Dans le même contexte, le président de la République a indiqué que les tribunaux de commerce spécialisés qui ont été créés, constituent "un acquis de nature à renforcer le règlement des litiges dans des délais raisonnables, mais aussi une avancée majeure dans le domaine de l'économie nationale", ajoutant que "notre économie s'oriente vers une liberté absolue, tout en tenant compte du caractère social de l'Etat, ce que nous ne cessons de réaffirmer".

"La protection des catégories vulnérables et de la classe moyenne est un serment fait aux chouhada, et c'est à cette tâche que nous nous attelons", a-t-il réaffirmé.

A ce propos, le président de la République a réaffirmé que "la protection des catégories vulnérables et de la classe moyenne est un serment fait aux chouhada, et c'est à cette tâche que nous nous attelons".

"Chaque fois que l'Etat tente de s'ouvrir économiquement, des issabas apparaissent pour tenter de prendre leur place dans le sillage de ces mutations", a soutenu le président de la République, mettant en avant la nécessité "de parvenir à une étape conciliant ouverture économique et contrôle rigoureux de l'économie", avec l'impératif de "renforcer et de consolider les prérogatives de l'autorité judiciaire des tribunaux de commerce".

"La majorité intègre peine désormais devant la minorité corrompue", a relevé le président de la République, appelant le corps de la magistrature à "jouer son rôle fondamental pour mettre fin à cette domination".

Sur un autre plan, le président de la République a affirmé que "le charlatanisme politique est révolu en Algérie", ajoutant que "la véritable richesse de l'Algérie ne réside pas dans ses ressources énergétiques et minières, mais dans sa jeunesse instruite et universitaire".

Par ailleurs, le président de la République a déclaré : "l'inondation de l'Algérie par la drogue constitue désormais une véritable guerre contre notre peuple et notre jeunesse, mais nous pourrions être amenés à cibler la source de fabrication de ces drogues, dans le cadre du droit de légitime défense".

"Le terrorisme est désormais instrumentalisé contre l'Algérie et ses voisins, et nous protégerons notre pays et nos voisins grâce à la force de notre Armée nationale populaire", a-t-il fait observer, ajoutant: "Nous avons vaincu le terrorisme dans les moments les plus sombres grâce à nos hommes".

Evoquant certaines pratiques négatives qui portent préjudice aux Algériens et à leur pouvoir d'achat, le président de la République a annoncé "de nouvelles lois plus strictes" pour mettre fin à ces pratiques.

"Nous savons que les auteurs de ces pratiques nous livrent une guerre en s'attaquant aux vivres des citoyens, par la création de pénuries et à notre jeunesse par la drogue. Face à une telle situation devenue intolérable, nous avons décidé d'ouvrir la prison de Tanezrouft et de rétablir la peine de mort", a souligné le président de la République, ajoutant: "si ces pratiques ne cessent pas, nous serons amenés à recourir à d'autres méthodes et les auteurs de ces pratiques n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes".

"Les Algériens qui font front uni lors des épreuves que traverse le pays se situent à l'opposé de ceux qui portent atteinte à leurs conditions de vie", a conclu le président de la République.