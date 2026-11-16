Algérie: De nouvelles lois plus strictes seront instituées pour mettre fin aux pratiques négatives touchant le pouvoir d'achat

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, président du Conseil supérieur de la magistrature, a affirmé, dimanche, que de nouvelles lois "plus strictes" seront instituées pour mettre fin à certaines pratiques négatives portant préjudice aux Algériens et à leur pouvoir d'achat.

"Nous allons instituer de nouvelles lois plus strictes, pour mettre fin à certaines pratiques négatives qui portent préjudice aux Algériens et à leur pouvoir d'achat", a déclaré le président de la République, dans son allocution prononcée lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2026-2027 qu'il a présidée à la Cour suprême, en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement et de hauts cadres.

"Nous savons que les auteurs de ces pratiques nous livrent une guerre en s'attaquant aux vivres des citoyens, par la création de pénuries et à notre jeunesse par la drogue. Face à une telle situation devenue intolérable, nous avons décidé d'ouvrir la prison de Tanezrouft et de rétablir la peine de mort", a souligné le président de la République, ajoutant: "si ces pratiques ne cessent pas, nous serons amenés à recourir à d'autres méthodes et les auteurs de ces pratiques n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes".

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Dans ce contexte, le président de la République a indiqué que "les Algériens qui font front uni lors des épreuves que traverse le pays se situent à l'opposé de ceux qui portent atteinte à leurs conditions de vie".